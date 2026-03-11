Antonin Kinsky, 22 ára markvörður Tottenham, upplifði algjöra martröð í Meistaradeildinni í gærkvöldi þegar hann var tekinn af velli á sautjándu mínútu eftir að hafa gefið tvö mörk og fengið á sig þrjú. Kinsky og skiptingin voru til umræðu í Meistaradeildarmörkunum eftir leikinn.
Vicario hafði byrjað nær alla leiki Tottenham á leiktíðinni en Igor Tudor tók þá ákvörðun að henda honum út úr liðinu fyrir þennan mikilvæga Meistaradeildarleik á móti Atletico Madrid.
„Ef við byrjum á ákvörðuninni að setja óreyndan mann í markið þarna, eins og Tottenham-liðið er núna, hjá stjóra sem liggur undir ámæli. Hvað finnst ykkur um þá ákvörðun? Hún er djörf alla vega,“ sagði Kjartan Atli Kjartansson.
„Já, mjög djörf og líka ef Igor Tudor væri búinn að skoða eitthvað af síðustu leikjum hjá Kinsky. Hann er búinn að vera ein taugahrúga í þeim leikjum sem hann hefur spilað,“ sagði Albert Brynjar Ingason.
„Hann kom sterkur inn þegar hann var keyptur og leit vel út í byrjun. Svo fór þetta allt niður á við hjá honum. Vicario hefur átt að verja nokkur skot sem hafa endað inni og hefur átt hikandi úthlaup eins og á móti Palace. En hann er alla vega ekki stressaður,“ sagði Albert.
Kjartan Henry Finnbogason benti á það hvað hann hafi verið mjúkur á móti Arsenal.
„Já, hann er mjúkur en hann er engin taugahrúga. Kinsky er bara ekkert tilbúinn í þetta,“ sagði Albert.
„Ég hugsa að hann hafi haldið að Sörloth myndi byrja þennan leik, stór, sterkur og því kannski eitthvað pælt í föstum leikatriðum. En þetta er skelfilegt,“ sagði Kjartan Henry.
„Svo er það þessi ákvörðun eftir þetta að taka hann út af þarna á þessum tímapunkti. Hvað finnst ykkur um það,“ spurði Kjartan Atli.
„Mér finnst það eiginlega ljótt. Þú ert bara að niðurlægja þinn eigin leikmann og við sáum það bara hvernig hann brást við. Hann fór inn í göngin og það voru tveir starfsmenn sem fylgdu honum,“ sagði Kjartan Henry.
„Það verður munað eftir honum út af þessum atvikum og að hafa verið tekinn út af á sextándu mínútu af því að þú varst svo lélegur. Mér finnst þessi ákvörðun að byrja ekki með Vicario vera allt í lagi,“ sagði Kjartan Henry.
„Þú ert að reyna eitthvað, krydda eitthvað og gera eitthvað annað en að vera í fimm manna vörn. Auðvitað eftir á, þá er það röng ákvörðun. Þetta var náttúrulega einn mesti hauskúpuleikur sem maður hefur séð, bara frá því að Karius, vinur okkar, lauk keppni,“ sagði Kjartan Henry en vísaði þá til Loris Karius sem klúðraði úrslitaleik Meistaradeildarinnar fyrir Liverpool árið 2018.
