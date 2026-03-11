Utan vallar: Hjákátleg yfirlýsing í skugga stríðs Valur Páll Eiríksson skrifar 11. mars 2026 11:30 Infantino átti fund með Trump og segir allt klárt fyrir komu Írans, þrátt fyrir árásir Bandaríkjanna. Hvernig sú koma eigi að takast til í raunheimum er svo annað mál. Vísir/Getty Gianni Infantino, forseti FIFA, segir Donald Trump Bandaríkjaforseta hafa fullvissað sig um að landslið Írans sé velkomið til Bandaríkjanna á HM í sumar og að mótið muni sameina heiminn. Orð hans virka hjákátleg á meðan gestgjafinn ræðst á eitt þátttökuríkjanna og útilokar stuðningsmenn frá því að sjá þar leiki. Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran hafa staðið yfir síðan 28. febrúar og átökin hafa teygt sig víðar um Miðausturlönd vegna gagnárása Írana á bandarískar herstöðvar í nágrannaríkjum. Flugsamgöngur og olíuflutningur á svæðinu eru þá í lamasessi. Árásirnar eru taldar gera það að verkum að Íranar taki ekki þátt á HM í sumar en þeir eiga að spila alla þrjá leiki sína í árásarríkinu, Bandaríkjunum. Donald Trump sagði fyrr í þessum mánuði að honum væri nokk sama um það hvort Íran tæki þátt á HM. Gianni Infantino fullyrðir aftur á móti, eftir fund með forsetanum í gær, að Trump styðji komu Írans á mótið. „Í kvöld hitti ég Bandaríkjaforseta, Donald Trump, til að ræða undirbúning fyrir komandi heimsmeistaramót og aukna spennu fyrir móti sem hefst eftir aðeins 93 daga,“ skrifaði Infantino á Instagram-síðu sína. „Við ræddum núverandi ástand í Íran og þá staðreynd að Íran hafi unnið sér inn sæti á HM 2026. Trump áréttaði þá stöðu sína að íranska liðið sé að sjálfsögðu velkomið að koma og keppa á mótinu í Bandaríkjunum,“ segir Infantino jafnframt. „Við þurfum öll viðburð líkt og HM karla í fótbolta til að sameina fólk, nú meira en nokkru sinni, og ég vil þakka forseta Bandaríkjanna sérstaklega fyrir hans stuðning, þar sem þetta sýnir enn á ný að fótbolti sameinar heiminn,“ segir Infantino að endingu. Furðuleg ummæli í ljósi aðstæðna En hvað má lesa í þessa yfirlýsingu Infantino? Ekki er langt síðan hann stofnaði sérstök friðarverðlaun FIFA til að veita Trump, og samband forsetanna tveggja orðið sífellt nánara eftir því sem dregið hefur nær HM. Infantino flutti til að mynda stóran hluta starfsemi FIFA í nýjar skrifstofur í Trump-turni í New York. Það er hins vegar erfitt að sjá hvernig það gangi upp að Íran mæti til leiks í Bandaríkjunum og fótboltinn verki sem það sameiningarafl sem Infantino vísar til. Og það á heimavelli Bandaríkjanna sem stunda þessi dægrin ítrekaðar árásir á eina af þátttökuþjóðum komandi móts. Í samhengi hlutanna virkar yfirlýsing Infantino því hálf hjákátleg og ekki í samræmi við veruleikann sem blasir við. Sagnfræðingurinn Stefán Pálsson sagði í fréttum Sýnar á dögunum að nánast engar líkur væru á því að Íran tæki þátt á komandi móti. Líklegt væri að yfirmenn hjá FIFA biðu þess í ofvæni að Íranar segðu sig sjálfir úr keppni og myndu þar af leiðandi leysa stjórnarmenn alþjóðasambandsins úr þeirri klípu sem árásir Bandaríkjanna setur sambandið í. „Það verður hins vegar mjög vandræðalegt fyrir FIFA ef sambandið þarf að refsa landi sem er ráðist inn í með því að reka það úr keppni. Ég er viss það að á þeim bænum eru menn biðjandi til æðri máttarvalda að Íranar leysi þá úr snörunni og taki þá ákvörðun sjálfir að mæta ekki til leiks,“ sagði Stefán meðal annars í viðtalinu. Fjórar þjóðir á bannlista Trumps Íranskir ríkisborgarar eru þá almennt á meðal þeirra sem eru á bannlista Bandaríkjanna hvað vegabréfsáritanir varðar, samkvæmt forsetatilskipun 10998. Því geta engir íranskir stuðningsmenn mætt til Bandaríkjanna til að fylgja liðinu. Frá 1. janúar síðastliðnum hafa 39 ríki verið á bannlista bandarískra stjórnvalda hvað vegabréfsáritanir varðar. Mjög sérstakar undanþágur þarf til að ríkisborgarar frá umræddum 39 ríkjum fái að koma til Bandaríkjanna. En þátttaka á komandi HM er á meðal þeirra undanþága. Auk Írans eru þrjú önnur þátttökuríki á listanum; Haíti, Senegal og Fílabeinsströndin. Liðsmenn, starfsfólk og nánustu fjölskyldumeðlimir leikmanna frá þessum fjórum ríkjum fengju undanþágu. Samkvæmt fulltrúa bandaríska utanríkisráðuneytisins eru undanþágur „afar sjaldgæfar“ enda séu vegabréfsáritanir í Bandaríkjunum „forréttindi en ekki réttur fólks“ samkvæmt svari sambandsins við fyrirspurn ESPN í febrúar. Stuðningsmenn frá Íran, Fílabeinsströndinni, Haíti og Senegal mega því ekki fylgja liðum sínum á þann sameinandi viðburð sem Infantino vísar til. 