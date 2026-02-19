Tugir þjóðarleiðtoga og sendinefnda munu mæta á stofnfund Friðarráðs Donald Trump Bandaríkjaforseta í Washington í dag. Leiðtogar Bretlands, Frakklands og Þýskalands verða hins vegar fjarri góðu gamni, þar sem ríkin hafa afþakkað boð um sæti í ráðinu.
Hið svokallaða Friðarráð hefur verið afar umdeilt enda virðist það öðrum þræði hafa verið stofnað til að grafa undan Sameinuðu þjóðunum. Þá eru föst sæti í ráðinu til sölu fyrir milljarð dala og beinlínis gert ráð fyrir að Donald Trump verði við stjórnvölinn, jafnvel eftir að hann lætur af embætti sem forseti.
Ráðið átti upphaflega að snúst um endurreisn Gasa en afar lítið virðist hafa þokast í þeim málum, þrátt fyrir að stórar yfirlýsingar. Þrátt fyrir að vopnahlé sé í gildi er Ísraelsher enn að gera árásir og þá virðist langur vegur í að Hamas afvopnist.
Fulltrúar framkvæmdastjórnar teknókrata sem sett var á laggirnar til að hafa umsjón með svæðinu hafa einnig lýst óánægju sinni á samfélagsmiðlum, þar sem þeir segjast ekki hafa vald til að sinna hlutverki sínu.
Eins og fyrr segir hafa helstu bandalagsríki Bandaríkjanna í Evrópu hafnað boði um sæti í ráðinu og þá var greint frá því í vikunni að Vatíkanið hefði einnig afþakkað, ekki síst þar sem verkefni þess væru og ættu að vera á forræði Sameinuðu þjóðanna.
Viðstaddir verða hins vegar fulltrúar Ísrael, Sádi Arabíu, Sameinuðu arabísku furstadæmana, Tyrklands, Katar, Argentínu og Ungverjalands.