„Okkur var refsað fyrir það“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Bukayo Saka fór meiddur af velli í leiknum í kvöld. 
Bukayo Saka fór meiddur af velli í leiknum í kvöld.

Bukayo Saka var niðurlútur og vonbrigðin uppmáluð þegar hann mætti í viðtal eftir 2-2 jafntefli Arsenal á móti botnliði Úlfanna í kvöld.

„Stemningin er mjög flöt inni í klefa. Við erum mjög vonsviknir með úrslitin og sérstaklega hvernig við spiluðum í seinni hálfleik. Það er langt frá því getustigi sem við höfum sýnt að við séum á á þessu tímabili. Við slökuðum á og okkur var refsað fyrir það,“ sagði Bukayo Saka við Sky Sports.

Saka skoraði fyrsta markið snemma leiks og Arsenal komst síðan í 2-0 en fékk síðan á sig tvö mörk. Arsenal-menn hafa því tapað fjórum stigum í síðustu tveimur deildarleikjum.

„Þetta snýst ekki svo mikið um endurtekið þema en það er kominn tími til að líta yfir síðustu frammistöðu og laga vandamálin strax. Við þurfum að komast aftur á sigurbraut, ná upp sigurgöngu og skriðþunga,“ sagði Saka.

Arsenal er inni í fjórum keppnum en liðið hefur ár eftir ár gefið eftir á lokasprettinum og titlarnir hafa ekki komið í hús.

„Við höfum misst það svolítið núna en ég hugsa ekki um stóru titlana eða pressuna. Við þurfum bara að komast aftur upp á okkar getustig og gera grunnatriðin rétt. Við höfum meira en nóg af gæðum til að vinna leiki og það er allt sem við einbeitum okkur að núna,“ sagði Saka.

