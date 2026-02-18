„Okkur var refsað fyrir það“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 18. febrúar 2026 22:46 Bukayo Saka fór meiddur af velli í leiknum í kvöld. Getty/Carl Recine Bukayo Saka var niðurlútur og vonbrigðin uppmáluð þegar hann mætti í viðtal eftir 2-2 jafntefli Arsenal á móti botnliði Úlfanna í kvöld. „Stemningin er mjög flöt inni í klefa. Við erum mjög vonsviknir með úrslitin og sérstaklega hvernig við spiluðum í seinni hálfleik. Það er langt frá því getustigi sem við höfum sýnt að við séum á á þessu tímabili. Við slökuðum á og okkur var refsað fyrir það,“ sagði Bukayo Saka við Sky Sports. Saka skoraði fyrsta markið snemma leiks og Arsenal komst síðan í 2-0 en fékk síðan á sig tvö mörk. Arsenal-menn hafa því tapað fjórum stigum í síðustu tveimur deildarleikjum. „Þetta snýst ekki svo mikið um endurtekið þema en það er kominn tími til að líta yfir síðustu frammistöðu og laga vandamálin strax. Við þurfum að komast aftur á sigurbraut, ná upp sigurgöngu og skriðþunga,“ sagði Saka. Arsenal er inni í fjórum keppnum en liðið hefur ár eftir ár gefið eftir á lokasprettinum og titlarnir hafa ekki komið í hús. „Við höfum misst það svolítið núna en ég hugsa ekki um stóru titlana eða pressuna. Við þurfum bara að komast aftur upp á okkar getustig og gera grunnatriðin rétt. Við höfum meira en nóg af gæðum til að vinna leiki og það er allt sem við einbeitum okkur að núna,“ sagði Saka. Enski boltinn Arsenal FC Mest lesið Skíðasambandinu fannst Halldór of slæm fyrirmynd Sport Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Fótbolti Stækkaði typpi skíðastökkvara Sport Arsenal missti niður tveggja marka forskot í jafntefli við botnliðið Enski boltinn Undir pressu vegna tengsla við Epstein: „Ég get ekki rekið hann“ Sport Hélt að hundurinn sem hljóp inn á brautina væri úlfur Sport Þurfti að flauta af æfingar áður en hann slasaði menn Körfubolti Þjálfari Stólanna segir upp störfum áður en tímabilið byrjar Íslenski boltinn Fær um þrjátíu milljónir í sárabætur frá ríkasta manni Úkraínu Sport Skýtur skökku við: Beindi spjótum sínum að Mourinho Fótbolti Fleiri fréttir „Mjög erfitt að sætta sig við þetta“ „Okkur var refsað fyrir það“ Arsenal missti niður tveggja marka forskot í jafntefli við botnliðið Saka verður sá launahæsti Salah og trúfélagar fá drykkjarhlé í miðjum leikjum Mikel Arteta óttast að tímabil Arsenal stefni í kunnuglega átt Lærisveinar Lampard höfðu betur í toppslagnum Chelsea og Manchester United hafi spurst fyrir um Klopp Hákon hélt hreinu er Brentford sló út spútnik liðið Dregið í enska bikarnum: Chelsea heimsækir Hollywood lið Wrexham Heldur ævintýri Rooney og lærisveina hans í Macclesfield áfram í kvöld? Kemur til varnar liðsfélaga sínum hjá Liverpool Tók Arsenal bara korter að tæta Wigan í sig Úrvalsdeildarliðin áfram í 16-liða úrslit Úlfarnir mörðu D-deildarliðið í leðjuslag Sneri aftur á völlinn eftir hjartastopp Perri varði víti og Leeds áfram Hristu hausinn yfir ævintýralegum klúðrum „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Flugu af öryggi áfram í fimmtu umferð Tonali tryggði Newcastle áfram eftir skelfileg afglöp Bizot C-deildarlið sló Burnley út með draumamarki Stálheppnir gegn C-deildarliðinu Þægilegt hjá City og Guéhi getur varið titilinn Finnst fátt skemmtilegra en skítkastið Teddy trúir ekki að Tottenham taki Tudor Hjólar í hræsnarann Ratcliffe: „Hann er sjálfur innflytjandi“ Chelsea ekki í neinum vandræðum í enska bikarnum Tuttugu og níu ára bið Wrexham á enda Fyrrum þjálfari Úlfanna tekur við hjá Forest Sjá meira