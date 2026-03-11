Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Madueke og Havertz sáu um að brjóta múrinn á síðustu stundu

Sindri Sverrisson skrifar
Kai Havertz fagnar eftir markið mikilvæga í kvöld.
Kai Havertz fagnar eftir markið mikilvæga í kvöld. Getty/Alexander Hassenstein

Það er allt jafnt í einvígi Leverkusen og Arsenal, 1-1, eftir fyrri leik liðanna í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í Þýskalandi í kvöld.

Gabriel Martinelli komst næst því að skora í fyrri hálfleiknum en þrumaði í þverslána úr fínu færi.

Seinni hálfleikur var hins vegar rétt svo hafinn þegar Robert Andrich, fyrirliði Leverkusen, stangaði boltann í netið eftir hornspyrnu.

Leverkusen hafði haldið marki sínu hreinu í síðustu þremur leikjum í röð í Meistaradeildinni og það var ekki fyrr en á 89. mínútu sem að Arsenal tókst að finna glufu, í formi vítaspyrnu.

Varamaðurinn Noni Madueke fiskaði spyrnuna eftir lipran sprett inn í teiginn og Kai Havertz skoraði svo úr vítinu.

Liðin mætast aftur í Lundúnum næsta þriðjudagskvöld.

