Stephen Colbert, sem stýrir þættinum Late Show á CBS í Bandaríkjunum, var meinað að birta viðtal við James Talarico, þingmann Demókrataflokksins á ríkisþingi Texas. Það voru lögmenn CBS sem bönnuðu birtingu myndbandsins, á grunni væntanlegra nýrra viðmiða frá Fjarskiptastofnun Bandaríkjanna (FCC) um suma spjallþætti.
Lögmennirnir fóru einnig fram á við Colbert að hann ræddi málið ekki í þætti sínum en þeirri beiðni varð hann ekki við. Viðtalið var svo birt á Youtube-síðu þáttarins.
Í þættinum sem birtur var vestanhafs í gærkvöldi byrjaði Colbert, samkvæmt Hollywood Reporter, að útskýra það að forsvarsmenn FCC breyttu nýverið viðmiðum stofnunarinnar um gamla reglu í bandarísku sjónvarpi og útvarpi um að frambjóðendur stjórnmálaflokka eigi að fá jafnan tíma í umfjöllun.
Spjallþættir höfðu verið undanþegnir þessari reglu í áratugi en Brendan Carr, sem stýrir FCC, gaf til kynna í síðasta mánuði um að hann ætlaði sér að fella þessa undanþágu úr gildi og vísaði hann til þess að forsvarsmenn þessara þátta væru keyrðir áfram af pólitískri hugsjón.
Ef undanþágan verður felld úr gildi þyrftu frambjóðendur úr báðum flokkum vestanhafs að fá jafn mikinn tíma í spjallþáttum á sjónvarpsstöðvum sem heyra undir FCC.
Carr, sem er einn af höfundum hins umdeilda plaggs Project 2025, hefur gengið hart fram gegn spjallþáttum vestanhafs og því sem hann sér sem frjálslynda slagsíðu í fjölmiðlum. Hann spilaði stóra rullu í því þegar þáttur Jimmys Kimmel var tekinn tímabundið úr loftinu.
Eins og frægt er þá var Colbert tilkynnt í fyrra að samningur hans við CBS yrði ekki framlengdur og að þátturinn yrði lagður niður. Colbert hefur lengi verið mjög gagnrýninn á Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, en um svipað leyti og þessi ákvörðun var tilkynnt greiddu eigendur CBS í Paramount Trump bætur vegna viðtals fréttaskýringaþáttarins 60 mínútna við Kamölu Harris þegar hún og Trump börðust um forsetaembættið.
Greiðsla þessi var harðlega gagnrýnd á þeim grunni að um mútur væri að ræða. Colbert var meðal þeirra sem héldu þessu fram.
Skömmu síðar samþykkti ríkisstjórn Trumps samruna Paramount og Skydance.
Samkvæmt Hollywood Reporter hefur FCC hafið rannsókn á ABC og spjallþættinum The View, eftir að þáttastjórnendur þar tóku viðtal við Talerico.
Colbert sagði í þætti sínum í gær að ef einhver væri keyrður áfram af pólitík þá væri það Carr sjálfur. Gaf þáttastjórnandinn til kynna að Carr ætti að fara í rassgat og bætti við:
„Segjum hlutina berum orðum. Ríkisstjórn Donalds Trump vill þagga niður í öllum þeim sem segja eitthvað slæmt um Trump í sjónvarpi, því það eina sem Trump gerir er að horfa á sjónvarpið.“
Colbert vísaði einnig til þess að það væru aðallega hann og Jimmy Kimmel sem þetta kæmi niður á. Hann sagði að þeir tveir hefðu talað um væntanlega niðurfellingu Carr á áðurnefndri undanþágu og spilaði viðbrögð hans um að þáttastjórnendurnir gætu farið á aðrar sjónvarpsstöðvar, sem heyrðu ekki undir FCC.
Þá vísaði hann einnig til þess að Carr hefði gert ljóst að hann ætlaði sér ekki að fella úr gildi undanþágu spjallþátta í útvarpi, þar sem þáttastjórnendur þykja í flestum tilfellum mjög íhaldssamir.
Þessi ummæli Colberts má sjá í spilaranum hér að neðan.
Hér að neðan má svo sjá viðtal Colberts við James Talarico.