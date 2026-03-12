Innlent

Mátti kalla fjárfesta „nú­tíma þrælahaldara"

Árni Sæberg skrifar
Vilhjálmur H. Vilhjálmsson gætti hagsmuna Eljumanna en Gísli Tryggvason stóð vaktina fyrir Hjálmar í dómssal.
Hjálmar Friðriksson blaðamaður á Samstöðinni hefur verið sýknaður í Landsrétti af stefnu þriggja fjárfesta og félags þeirra vegna ummæla í fréttum í tengslum við andlát sextugs Pólverja í bruna á Funahöfða í október 2023. Fjárfestarnir og félagið þurfa að greiða honum 1,4 milljónir króna í málskostnað.

Dómar Landsréttar þess efnis voru kveðnir upp klukkan 15 en hafa ekki verið birtir og því liggja forsendur þeirra ekki fyrir að svo stöddu.

Erlent verkafólk í húsinu

Það var þann 16. október 2023 sem eldur kom upp í iðnaðarhúsnæði í Funahöfða í Reykjavík. Þrír voru fluttir á bráðamóttöku Landspítalans en fjöldi fólks bjó í húsinu, að megninu til erlent verkafólk. Einn slasaðist alvarlega og lést af sárum sínum.

Fram kom í fréttum í kringum eldsvoðann að húsnæðið væri að mestu í eigu tveggja félaga í eigu þriggja manna; Péturs Árna Jónssonar, framkvæmdastjóra Heildar fasteignafélagsins og aðaleiganda útgáfufélags Viðskiptablaðsins, Jóns Einars Eyjólfssonar, stjórnarmanns hjá Elju starfsmannaþjónustu, og Arnars Haukssonar, sem starfað hefur sem stjórnandi hjá Elju.

Þremenningarnir stefndu Hjálmari fyrir ummæli sem birtust í tveimur fréttum á vef Samstöðvarinnar.

Fréttirnar voru undir fyrirsögnunum:

Arnar, Pétur Árni og Jón Einar eru nútíma þrælahaldarar

Og:

Lést í húsi Péturs, Jóns Einars og Arnars“.

„Nú hafa þessir vafasömu starfshættir dregið mann til dauða“

Ummælin sem þremenningarnir kröfðust að yrðu dæmd dauð og ómerk voru:

1. Sannleikurinn er þó að Elja stundar nútíma þrælahald, sem hefur nú dregið mann til dauða á Íslandi

2. Nú hafa þessir vafasömu starfshættir dregið mann til dauða.

3. Það ætti ekki að koma neinum á óvart að það má hafa góðar tekjur af þrælahaldi. Svo er raunin með Elju.

Pétur, Jón Einar og Arnar kröfðust hver um sig þriggja milljóna króna í bætur en auk þess var krafist sex milljóna króna í skaðabætur fyrir hönd Elju starfsmannaþjónustu. Hjálmar var sýknaður af öllum kröfum þeirra.

