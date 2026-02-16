FH hafði betur gegn Stjörnunni Aron Guðmundsson skrifar 16. febrúar 2026 21:31 Frá leik FH á góðum sumardegi á Íslandi FH hafði betur gegn Stjörnunni er liðin mættust í nágrannaslag í A-deild Lengjubikars kvenna í fótbolta í kvöld. Lokatölur 3-1 sigur FH. Spilað var í Miðgarði í Garðabænum, steinsnar frá heimkynnum FH í Kaplakrika og það voru gestirnir úr Hafnarfirði sem skoruðu fyrsta mark leiksins. Það gerði Berglind Freyja Hlynsdóttir á 16.mínútu. Aðeins um tólf mínútum síðar jafnaði Snædís María Jörundsdóttir hins vegar metin fyrir Stjörnuna, 1-1. Þannig stóðu leikar allt þar til á 37.mínútu þegar að Hildur Katrín Snorradóttir kom FH aftur yfir með öðru marki liðsins og stóðu leikar 2-1 þegar að flautað var til hálfleiks. Eitt mark var skorað í seinni hálfleiknum. Það skoraði Elín Björg Norðfjörð Símonardóttir fyrir FH og um leið gulltryggði hún 3-1 sigur liðsins. Þetta var fyrsti leikur FH liðsins í Lengjubikarnum þetta árið. Liðið því með fullt hús stiga eftir sinn fyrsta leik í riðli eitt og er FH því nú með sama stigafjölda og Stjarnan sem hefur þó leikið einum leik meira en FH. Stjarnan heimsækir lið FHL austur á firði í næstu umferð á meðan að FH tekur á móti Þrótti Reykjavík. Íslenski boltinn FH Stjarnan Lengjubikar kvenna Mest lesið „Ég er ekki kærastan“ Sport Sögð þéna milljónir á því að sýna brjóstahaldarann á Ólympíuleikunum Sport „Ung kona vinnur gull og verður fyrir fordómum og niðurlægingu“ Sport Typpið í lagi en skórnir of stórir Sport Sögulegur áfangi Örnu sem brýtur blað í íþróttasögu Íslendinga Sport Hákon hélt hreinu er Brentford sló út spútnik liðið Enski boltinn Klúðraði gullinu, henti frá sér öllu lauslegu og strunsaði út í skóg Sport Valdi Noreg fram yfir Ísland og kveður eftir tíu frábær ár Fótbolti Chelsea og Manchester United hafi spurst fyrir um Klopp Enski boltinn Jón Erik náði 25. sætinu með frábærri seinni ferð Sport Fleiri fréttir FH hafði betur gegn Stjörnunni Breiðablik kaupir Ívar af KA Blikar að landa Ívari KA vann meistarana og Stígur Diljan sá rautt KSÍ dregur úr verðhækkunum KR lenti tveimur undir en er enn án taps Keflavík og HK á sigurbraut Vantaði smá pung og samdi við Gumma Magg Þróttarar ekki í vandræðum með Blika Dramatík í Suðurnesjaslag Draga sig úr keppni og hvetja félög til að beita sér á ársþingi KSÍ „Þetta er allt annað dæmi“ Íslenska deildin byrjar langsíðust Freyja með þrennu er Víkingur valtaði yfir Fram Hallgrímur bætist við landsliðshópinn Kristján krækti í einn besta leikmann Bestu deildarinnar Guðmundur Magnússon skiptir úr bláu í grænt Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Lengjubikarinn: Fylkir vann Breiðablik og FH skoraði sjö FH sækir sænskan miðvörð „Skrítið að klæðast grænu en það mun venjast hratt“ Samþykkti að taka slaginn en sleit strax hásin Vinna hafin en langur vegur að stofnun nýs knattspyrnufélags í Breiðholti „Kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar“ Böðvar kominn til ÍA frá FH Víkingar keyptu Helenu af Val Stjarnan sækir miðvörð að vestan Kralj fer til Keflavíkur Meistararnir fá liðsstyrk af Akranesi „Búið að vera smá erfitt fyrir hausinn en svona gerist“ Sjá meira