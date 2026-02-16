Íslenski boltinn

FH hafði betur gegn Stjörnunni

Aron Guðmundsson skrifar
Frá leik FH á góðum sumardegi á Íslandi
FH hafði betur gegn Stjörnunni er liðin mættust í nágrannaslag í A-deild Lengjubikars kvenna í fótbolta í kvöld. Lokatölur 3-1 sigur FH. 

Spilað var í Miðgarði í Garðabænum, steinsnar frá heimkynnum FH í Kaplakrika og það voru gestirnir úr Hafnarfirði sem skoruðu fyrsta mark leiksins. Það gerði Berglind Freyja Hlynsdóttir á 16.mínútu. 

Aðeins um tólf mínútum síðar jafnaði Snædís María Jörundsdóttir hins vegar metin fyrir Stjörnuna, 1-1. 

Þannig stóðu leikar allt þar til á 37.mínútu þegar að Hildur Katrín Snorradóttir kom FH aftur yfir með öðru marki liðsins og stóðu leikar 2-1 þegar að flautað var til hálfleiks. 

Eitt mark var skorað í seinni hálfleiknum. Það skoraði Elín Björg Norðfjörð Símonardóttir fyrir FH og um leið gulltryggði hún 3-1 sigur liðsins. 

Þetta var fyrsti leikur FH liðsins í Lengjubikarnum þetta árið. Liðið því með fullt hús stiga eftir sinn fyrsta leik í riðli eitt og er FH því nú með sama stigafjölda og Stjarnan sem hefur þó leikið einum leik meira en FH. 

Stjarnan heimsækir lið FHL austur á firði í næstu umferð á meðan að FH tekur á móti Þrótti Reykjavík. 

