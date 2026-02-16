Breiðablik kaupir Ívar af KA Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. febrúar 2026 13:47 Ívar Örn Árnason í leik með KA gegn Breiðabliki síðasta sumar. vísir/Diego Knattspyrnudeild Breiðabliks hefur fest kaup á varnarmanninum Ívari Erni Árnasyni en þetta kemur fram á miðlum Blika. Breiðablik kaupir Ívar frá KA þar sem hann hefur leikið meira eða minna allan sinn feril. Ívar er 29 ára gamall miðvörður og hefur gegnt fyrirliðastöðunni hjá KA síðustu tímabil. Þetta er mikill missir fyrir norðanmenn. Hann á 131 leik að baki í efstu deild Íslandsmótsins og er fimmti leikjahæsti leikmaður KA í efstu deild frá upphafi. Ívar leiddi Akureyrarliðið meðal annars til bikarmeistaratitils árið 2024 og átti stóran þátt í góðu Evrópugengi liðsins það sama ár. Besta deild karla KA Breiðablik Mest lesið „Ég er ekki kærastan“ Sport Sögð þéna milljónir á því að sýna brjóstahaldarann á Ólympíuleikunum Sport Typpið í lagi en skórnir of stórir Sport „Ung kona vinnur gull og verður fyrir fordómum og niðurlægingu“ Sport Valdi Noreg fram yfir Ísland og kveður eftir tíu frábær ár Fótbolti Snoop Dogg gat ekki borgað fyrir hamborgarann á Ólympíuleikunum Sport Hann vann fyrsta gull Brasilíu en af hverju keppir hann ekki fyrir Noreg? Sport Rústaði á sér fótunum en varð samt stjarna leikanna Sport Magnus Carlsen enn einu sinni heimsmeistari Sport Jón Erik náði 25. sætinu með frábærri seinni ferð Sport Fleiri fréttir Breiðablik kaupir Ívar af KA Blikar að landa Ívari KA vann meistarana og Stígur Diljan sá rautt KSÍ dregur úr verðhækkunum KR lenti tveimur undir en er enn án taps Keflavík og HK á sigurbraut Vantaði smá pung og samdi við Gumma Magg Þróttarar ekki í vandræðum með Blika Dramatík í Suðurnesjaslag Draga sig úr keppni og hvetja félög til að beita sér á ársþingi KSÍ „Þetta er allt annað dæmi“ Íslenska deildin byrjar langsíðust Freyja með þrennu er Víkingur valtaði yfir Fram Hallgrímur bætist við landsliðshópinn Kristján krækti í einn besta leikmann Bestu deildarinnar Guðmundur Magnússon skiptir úr bláu í grænt Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Lengjubikarinn: Fylkir vann Breiðablik og FH skoraði sjö FH sækir sænskan miðvörð „Skrítið að klæðast grænu en það mun venjast hratt“ Samþykkti að taka slaginn en sleit strax hásin Vinna hafin en langur vegur að stofnun nýs knattspyrnufélags í Breiðholti „Kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar“ Böðvar kominn til ÍA frá FH Víkingar keyptu Helenu af Val Stjarnan sækir miðvörð að vestan Kralj fer til Keflavíkur Meistararnir fá liðsstyrk af Akranesi „Búið að vera smá erfitt fyrir hausinn en svona gerist“ Bragi Karl stimplaði sig inn með marki í fyrsta leik Sjá meira