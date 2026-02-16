Íslenski boltinn

Breiða­blik kaupir Ívar af KA

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ívar Örn Árnason í leik með KA gegn Breiðabliki síðasta sumar. vísir/Diego

Knattspyrnudeild Breiðabliks hefur fest kaup á varnarmanninum Ívari Erni Árnasyni en þetta kemur fram á miðlum Blika.

Breiðablik kaupir Ívar frá KA þar sem hann hefur leikið meira eða minna allan sinn feril.

Ívar er 29 ára gamall miðvörður og hefur gegnt fyrirliðastöðunni hjá KA síðustu tímabil. Þetta er mikill missir fyrir norðanmenn.

Hann á 131 leik að baki í efstu deild Íslandsmótsins og er fimmti leikjahæsti leikmaður KA í efstu deild frá upphafi.

Ívar leiddi Akureyrarliðið meðal annars til bikarmeistaratitils árið 2024 og átti stóran þátt í góðu Evrópugengi liðsins það sama ár.

