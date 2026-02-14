Stuðningsmenn Burnley hafa mátt þola miklar raunir í ensku úrvalsdeildinni í vetur en þeir bauluðu á leikmenn liðsins í dag, eftir 2-1 tap á heimavelli gegn C-deildarliði Mansfield Town í bikarkeppninni.
Mansfield komst með sigrinum áfram í 5. umferð enska bikarsins, í fyrsta sinn í meira en hálfa öld.
Bikarhetja liðsins, Louis Reed sem skoraði tvennu í 4-3 sigri geng Sheffield United í 3. umferð, tryggði Mansfield sigurinn í dag með sannkölluðu draumamarki. Hann skoraði þá beint úr aukaspyrnu, yfir vegginn og efst í hornið, á áttugustu mínútu.
Josh Laurent hafði komið Burnley yfir á 21. mínútu en Rhys Oates jafnaði metin fyrir gestina á 53. mínútu.
Nú verður spennandi fyrir Mansfield-menn að sjá hverjum liðið mætir í 5. umferð en dregið verður á mánudagskvöld.
Norwich er einnig komið áfram, eftir 3-1 sigur gegn West Brom, en framlengja þurfti leik Southampton og Leicester þar sem staðan var jöfn, 1-1, eftir 90 mínútur.
Fyrr í dag sló West Ham út Burton, í framlengdum leik, og þá hefur verið fjallað um 2-0 sigur Manchester City á Salford.
Klukkan 17:45 hefst leikur Aston Villa og Newcastle, og klukkan 20 er svo leikur Liverpool og Brighton.