West Ham skreið áfram í 16-liða úrslit FA-bikarsins í fótbolta í fyrsta leik dagsins með 1-0 sigri á C-deildarliði Burton Albion eftir framlengdan leik. Makalaust var að Burton-liðum hafi ekki tekist að jafna leikinn.
Leikurinn fór fram fyrir húsfylli á Pirelli-vellinum í bílaborginni Burton og var á löngum köflum ekki að sjá að annað liðanna væri í C-deild en hitt spilandi á meðal þeirra bestu á Englandi.
Eftir tíðindalítinn og markalausar 90 mínútur þurfti að framlengja leikinn.
Hollenski kantmaðurinn Crysencio Summerville hefur vaðið á súðum að undanförnu og hélt uppteknum hætti er hann kom West Ham loks í forystu á fimmtu mínútu framlengingar.
Skömmu síðar fékk liðsfélagi hans, Frank Potts, að líta beint rautt spjald fyrir ljótt brot. West Ham því manni færri það sem eftir lifði og Burton-menn sóttu fast að þeim.
Ekki tókst að jafna leikinn, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir og ítrekuð færi Burton í framlengingu.
Hamrarnir sluppu með skrekkinn. Þeir skríða áfram í 16-liða úrslit og koma sér þannig í hóp með Chelsea og Wrexham sem tryggðu sín sæti í gærkvöld.