Pep Guardiola, þjálfari Manchester City, fagnar því að eiga heimaleik í ensku bikarkeppninni í dag en þykir þó fátt skemmtilegra en að mæta smáliðum á útivelli og skítkastið sem því fylgir.
Manchester City á fyrir höndum grannaslag, við lið Salford, í dag. Salford er í raun úthverfi Manchester-borgar og liðið er í eigu goðsagna Manchester United úr hinum fræga '92 árgangi; Gary Neville og David Beckham.
Nicky Butt, Ryan Giggs, Phil Neville og Paul Scholes áttu áður einnig hlut í félaginu en saldu hann á síðasta ári. Þeir koma þó enn að störfum þess ásamt félögum sínum.
“I love the FA Cup… when you arrive with the coach and all the fans singing ‘who are ya? who are ya?’” ❤️Pep Guardiola on why away days in the FA Cup will stay with him for the rest of his life ahead of Man City v Salford City 🏆🚌 pic.twitter.com/0vCzNzes1Q— BeanymanSports (@BeanymanSports) February 13, 2026
Pep Guardiola, þjálfari City-liðsins, hlakkar til verkefnisins og þakkar fyrir að það sé á heimavelli.
„Ég kýs frekar að spila heima en margar skemmtilegar minningar sem ég mun halda upp á frá þessu landi er þegar við förum á heimavelli liða í C- og D-deild. Það er alltaf ótrúleg upplifun,“ segir Guardiola og bætir við:
„Þegar þú mætir á völlinn í rútunni og fjöldi fólks er samankomin í skítkasti og kallar að henni „Hver ertu? Hver ertu?“ (e. Who are ya?). Guð minn góður, þess konar hlutir, stemningin og langir boltar á litlum völlum. Þetta er eitthvað sem ég mun bera með mér ævilangt.“
Manchester City og Salford mætast klukkan 15:00 í dag.