Finnst fátt skemmti­legra en skítkastið

Valur Páll Eiríksson skrifar
Guardiola hlakkar til leiks dagsins í bikarnum.
Pep Guardiola, þjálfari Manchester City, fagnar því að eiga heimaleik í ensku bikarkeppninni í dag en þykir þó fátt skemmtilegra en að mæta smáliðum á útivelli og skítkastið sem því fylgir.

Manchester City á fyrir höndum grannaslag, við lið Salford, í dag. Salford er í raun úthverfi Manchester-borgar og liðið er í eigu goðsagna Manchester United úr hinum fræga '92 árgangi; Gary Neville og David Beckham.

Nicky Butt, Ryan Giggs, Phil Neville og Paul Scholes áttu áður einnig hlut í félaginu en saldu hann á síðasta ári. Þeir koma þó enn að störfum þess ásamt félögum sínum.

Pep Guardiola, þjálfari City-liðsins, hlakkar til verkefnisins og þakkar fyrir að það sé á heimavelli.

„Ég kýs frekar að spila heima en margar skemmtilegar minningar sem ég mun halda upp á frá þessu landi er þegar við förum á heimavelli liða í C- og D-deild. Það er alltaf ótrúleg upplifun,“ segir Guardiola og bætir við:

„Þegar þú mætir á völlinn í rútunni og fjöldi fólks er samankomin í skítkasti og kallar að henni „Hver ertu? Hver ertu?“ (e. Who are ya?). Guð minn góður, þess konar hlutir, stemningin og langir boltar á litlum völlum. Þetta er eitthvað sem ég mun bera með mér ævilangt.“

Manchester City og Salford mætast klukkan 15:00 í dag.

