Fyrrum þjálfari Úlfanna tekur við hjá Forest

Vitor Pereira mun taka tímabundið við starfi aðalþjálfara Nottingham Forest í ensku úrvalsdeildinni af Sean Dyche sem var rekinn í gær.
The Athletic greinir frá því að samkomulag sé í höfn og Pereira muni stýra liðinu það sem eftir lifir leiktíðar.
Sean Dyche var þriðji þjálfarinn til þess að vera rekinn frá Nottingham Forest á þessu tímabili. Nuno Espiritio Santons byrjaði tímabilið í starfinu en Ange Postecoglou tók við af honum.
Báðir gerðu samning við félagið til ársins 2027 en eigandinn Evangelos Marinakis lærði af þeim mistökum og réði Sean Dyche aðeins tímabundið.
Dyche var rekinn eftir markalaust jafntefli við Wolves á miðvikudag en Pereira var einmitt rekinn frá Wolves fyrr á tímabilinu. Hann hafði stýrt Úlfunum frá því í desember 2024 en var látinn fara í nóvember og Rob Edwards tók við starfinu.
Nottingham Forest er í 17. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 27 stig en Wolves er í 20. sætinu með 9 stig.