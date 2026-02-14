Newcastle sló Aston Villa út í 32-liða úrslitum ensku bikarkeppninnar í fótbolta í dag, þrátt fyrir að lenda undir, með 3-1 sigri í Birmingham.
Tammy Abraham kom Villa yfir á 14. mínútu en var reyndar rangstæður þegar hann skoraði. Engin myndbandsdómgæsla er hins vegar fyrr en í 16-liða úrslitum keppninnar og því fékk markið að standa.
Útlitið versnaði hins vegar til muna fyrir Villa rétt fyrir hálfleik, þegar markvörðurinn Marco Bizot óð nánast fram að miðju í von um að stöðva skyndisókn, braut af sér og fékk réttilega rautt spjald.
Newcastle-menn nýttu sér liðsmuninn vel í seinni hálfleik og skoraði Sandro Tonalo tvö mörk, á 63. og 76. mínútu, og var það seinna með sérstaklega góðu skoti utan teigs. Afmælisbarnið Nick Woltemade nýtti sér svo varnarmistök í lokin til að innsigla sigurinn.