Manchester City átti ekki í miklum vandræðum með að slá út „litlu“ grannana sína, Salford City, sem þó slógu frá sér þegar liðin mættust í 4. umferð ensku bikarkeppninnar í dag.
Salford City er í eigu David Beckham og Gary Neville, fyrrverandi leikmanna Manchester United og fjandvina Manchester City. Þeir fengu þó engin mörk til að gleðjast yfir í dag þar sem City fagnaði 2-0 sigri.
Pep Guardiola gat gefið sumum af sínum stærstu stjörnum kærkomna hvíld í dag og var Erling Haaland til að mynda ekki í leikmannahópnum, og Rúben Dias á bekknum allan leikinn. Þá komu Marc Guéhi, Antoine Smenyo og Rodri inná sem varamenn um miðjan seinni hálfleik.
City komst yfir strax á sjöttu mínútu þegar Rayan Ait-Nouri átti stórhættulega fyrirgjöf sem fór af varnarmanni og í netið.
Eftir það má segja að City-menn hafi tekið lífinu með talsverðri ró og fékk Salford tvö tækifæri til að jafna metin í lok fyrri hálfleiks sem bæði fóru þó forgörðum.
Í seinni hálfleiknum fengu gestirnir hins vegar engin alvöru færi og Guéhi, sem varð bikarmeistari með Crystal Palace í fyrra, skoraði sitt fyrsta mark fyrir City þegar tíu mínútur voru eftir. Rayan Cherki átti þá fyrirgjöf sem markvörður Salford sló út í teiginn, beint á Guéhi.