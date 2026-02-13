Dean Brennan, knattspyrnustjóri Barnet, hefur verið dæmdur í níu leikja bann fyrir að svívirða kvenkyns dómara með orðbragði og vísa til kyns hennar.
Brennan var kærður af enska knattspyrnusambandinu fyrir atvikið sem átti sér stað í heimaleik gegn Shrewsbury þann 6. september, þar sem honum var vísað af velli um miðjan fyrri hálfleik fyrir mótmæli af dómara leiksins, Kirsty Dowle.
Hinn 45 ára gamli Brennan neitaði sök við yfirheyrslur en óháð nefnd komst að annarri niðurstöðu og úrskurðaði hann í bann auk tvö þúsund punda sektar og skyldunámskeiðs.
Barnet manager Dean Brennan has been given a nine-game ban for verbally abusing a female referee and making reference to her gender. pic.twitter.com/NZbOmljw1E— Match of the Day (@BBCMOTD) February 12, 2026
Barnet manager Dean Brennan has been given a nine-game ban for verbally abusing a female referee and making reference to her gender. pic.twitter.com/NZbOmljw1E
„Í gegnum allt þetta mál hef ég alfarið neitað kæru knattspyrnusambandsins um mismunun. Þótt nefndin hafi komist að sinni niðurstöðu, sem ég verð að virða, er ég ekki sammála ákvörðun hennar,“ sagði Brennan í yfirlýsingu.
Enska knattspyrnusambandið sagði að skriflegar ástæður í málinu og ákvörðunin yrðu birtar síðar.
Kæra um óviðeigandi hegðun með því að nota móðgandi og/eða særandi orð í garð dómara var meðhöndluð sem „alvarlegt brot“ af knattspyrnusambandinu vegna tilvísunar – beinnar eða óbeinnar – til kyns.
Brennan tók við stjórnartaumunum hjá liðinu í september 2021 og stýrði því aftur upp í ensku deildarkeppnina á síðasta tímabili með því að komast upp úr utandeildinni.
Bannið þýðir að Brennan mun ekki geta stýrt liðinu af hliðarlínunni fyrr en í heimaleik gegn Cambridge United þann 28. mars næstkomandi.
Í yfirlýsingu hans sagði enn fremur að „það er pláss fyrir alla í fótbolta“ og þakkaði hann félaginu, stjórnarformanni og eigendum auk fulltrúa frá samtökum deildarstjóra og fjölskyldu sinni fyrir stuðninginn.
„Persónulega hefur fótboltinn gefið mér allt sem ég hef í dag; ég skulda fótboltanum allt. Hann gerði mér kleift að kynnast eiginkonu minni og stofna fjölskyldu okkar og eignast vini. Þetta gerði mig að þeirri manneskju sem ég er í dag, um leið og ég er trúr írskum uppruna mínum, sem ég er afar stoltur af,“ sagði Brennan.
CLUB STATEMENT - DEAN BRENNANhttps://t.co/N7W90NsV8y#BarnetFC🐝 pic.twitter.com/j7icVMcUOp— Barnet FC 🐝 (@BarnetFC) February 12, 2026
CLUB STATEMENT - DEAN BRENNANhttps://t.co/N7W90NsV8y#BarnetFC🐝 pic.twitter.com/j7icVMcUOp