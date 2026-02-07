Erlent

Banda­ríkja­menn vilji að stríðinu verði lokið í júní

Lovísa Arnardóttir skrifar
Selenskíj segir Bandaríkjamenn gera kröfu um að stríðinu verði lokið í júní.
Selenskíj segir Bandaríkjamenn gera kröfu um að stríðinu verði lokið í júní. Vísir/EPA

Volodomír Selenskíj forseti Úkraínu segir Bandaríkin hafa gefið Úkraínu og Rússlandi frest til loka júnímánaðar til að komast að samkomulag um frið. Hann sagði Rússum og Úkraínumönnum boðið til frekari viðræðna í Bandaríkjunum. Tveggja daga friðarviðræðum í Abu Dhabi lauk í gær án árangurs. 

Í frétt Guardian er haft eftir Selenskíj að ríkisstjórn Donalds Trumps „muni líklega þrýsta“ á Úkraínu og Rússland að binda enda á stríðið fyrir byrjun sumars.

„Þeir segja að þeir vilji klára allt fyrir júní,“ sagði Selenskíj við fréttamenn.

„Þeir munu gera allt til að binda enda á stríðið og þeir vilja skýra tímaáætlun yfir alla atburði.“

Í þessari viku fóru síðan fram tveggja daga friðarviðræður undir forystu Bandaríkjanna í Abu Dhabi án nokkurrar niðurstöðu. Haft var þó eftir Kyrylo Búdanov, yfirmanni forsetaskrifstofu Úkraínu, að samningaviðræðurnar hefðu verið „raunverulega uppbyggilegar“.

Viðræðunum í Abu Dhabu lauk í gær en Selenskíj sagði við blaðamenn að enn ætti eftir að leysa úr erfiðum málum. Það hefði þó verið rætt í fyrsta sinn að halda þríhliðafund í Bandaríkjunum og að mati Bandaríkjamanna eigi það að vera markmið að ljúka þeim fyrir júní, og stríðinu sömuleiðis. 

Hann bætti við: „Ef Rússar eru raunverulega tilbúnir að binda enda á stríðið, þá er virkilega mikilvægt að setja einhvern eindaga.“

Selensíkj sagði eftir viðræðurnar að Bandaríkjamenn hefðu lagt til að næsta umferð þríhliða viðræðna Rússa, Úkraínumanna og Bandaríkjamanna færu fram í Miami eftir viku. Hann sagði Úkraínu hafa staðfest þátttöku

Í frétt Guardian er það rifjað upp að áður en Donald Trump tók við embætti lofaði hann að „binda enda á stríðið á 24 klukkustundum“. Síðar stakk sérstakur sendifulltrúi hans fyrir Úkraínu, Keith Kellogg, upp á því að báðir aðilar gætu náð samkomulagi innan 100 daga frá embættistöku Trumps. Eftir að það tókst ekki heldur setti Trump nýtt markmið um að binda enda á stríðið í ágúst í fyrra og í desember sagði hann svo að drög að samkomulagi um að binda enda á stríðið væru næstum „95 prósent tilbúin“.

