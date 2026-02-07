Bandaríkjamenn vilji að stríðinu verði lokið í júní Lovísa Arnardóttir skrifar 7. febrúar 2026 21:36 Selenskíj segir Bandaríkjamenn gera kröfu um að stríðinu verði lokið í júní. Vísir/EPA Volodomír Selenskíj forseti Úkraínu segir Bandaríkin hafa gefið Úkraínu og Rússlandi frest til loka júnímánaðar til að komast að samkomulag um frið. Hann sagði Rússum og Úkraínumönnum boðið til frekari viðræðna í Bandaríkjunum. Tveggja daga friðarviðræðum í Abu Dhabi lauk í gær án árangurs. Í frétt Guardian er haft eftir Selenskíj að ríkisstjórn Donalds Trumps „muni líklega þrýsta“ á Úkraínu og Rússland að binda enda á stríðið fyrir byrjun sumars. „Þeir segja að þeir vilji klára allt fyrir júní,“ sagði Selenskíj við fréttamenn. „Þeir munu gera allt til að binda enda á stríðið og þeir vilja skýra tímaáætlun yfir alla atburði.“ Í þessari viku fóru síðan fram tveggja daga friðarviðræður undir forystu Bandaríkjanna í Abu Dhabi án nokkurrar niðurstöðu. Haft var þó eftir Kyrylo Búdanov, yfirmanni forsetaskrifstofu Úkraínu, að samningaviðræðurnar hefðu verið „raunverulega uppbyggilegar“. Viðræðunum í Abu Dhabu lauk í gær en Selenskíj sagði við blaðamenn að enn ætti eftir að leysa úr erfiðum málum. Það hefði þó verið rætt í fyrsta sinn að halda þríhliðafund í Bandaríkjunum og að mati Bandaríkjamanna eigi það að vera markmið að ljúka þeim fyrir júní, og stríðinu sömuleiðis. Hann bætti við: „Ef Rússar eru raunverulega tilbúnir að binda enda á stríðið, þá er virkilega mikilvægt að setja einhvern eindaga.“ Selensíkj sagði eftir viðræðurnar að Bandaríkjamenn hefðu lagt til að næsta umferð þríhliða viðræðna Rússa, Úkraínumanna og Bandaríkjamanna færu fram í Miami eftir viku. Hann sagði Úkraínu hafa staðfest þátttöku Í frétt Guardian er það rifjað upp að áður en Donald Trump tók við embætti lofaði hann að „binda enda á stríðið á 24 klukkustundum“. Síðar stakk sérstakur sendifulltrúi hans fyrir Úkraínu, Keith Kellogg, upp á því að báðir aðilar gætu náð samkomulagi innan 100 daga frá embættistöku Trumps. Eftir að það tókst ekki heldur setti Trump nýtt markmið um að binda enda á stríðið í ágúst í fyrra og í desember sagði hann svo að drög að samkomulagi um að binda enda á stríðið væru næstum „95 prósent tilbúin“. Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Rússland Bandaríkin Mest lesið Nafn piltsins sem lést í slysi á Miklubraut Innlent „Þetta er náttúrulega bara rotið og galið“ Innlent Nemendur vilji ekki vera í skólanum á meðan rektor er við stjórnvölinn Innlent „Það er ekkert hæft í þessu“ Innlent Sigmundur í skotlínunni vegna ummæla um Svíþjóð Innlent Segist ekki hafa gert mistök við birtingu myndbandsins Erlent „Sorglegra en orð fá lýst“ Innlent Efaðist ekki um að orsökin var bilaður aðflugsgeisli Innlent Birtu ekki baulið Erlent Berglind rétt marði Þórhall Innlent Fleiri fréttir Bandaríkjamenn vilji að stríðinu verði lokið í júní Birtu ekki baulið Segist ekki hafa gert mistök við birtingu myndbandsins Kveðst vera í mjög krefjandi stöðu og þurfi tíma til að ná áttum Íslendingarnir næstum lent í stórslysi vegna alvarlegra mistaka Höfnuðu kröfum Bandaríkjamanna Trump birti myndband af Obama-hjónum sem öpum Neytandi njósnakláms varð fórnarlamb Tugir látnir eftir sprengjuárás í Islamabad Flúði fílahjörð í kjaftinn á krókódíl Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Hik komið á lýtalækna í kjölfar bótadóms vegna kynleiðréttingar Rússar í vandræðum með netið í Úkraínu Umferðin í klessu vegna mikillar snjókomu í Danmörku Hátt settur leyniþjónustumaður skotinn og særður í Moskvu Fór í flugtak af akbraut og hafnaði úti á grasi Bandaríkjamenn og Rússar taka upp formleg samskipti á ný Hvetur til allsherjarverkfalls ef Trump reynir að stela þingkosningunum Grunaður um grófa spillingu í kjölfar birtingar Epstein-skjala Segir 55 þúsund hermenn fallna en margra sé saknað Vara við uppgangi Íslamska ríkisins Sjónvarpskona biður mannræningja um sönnun þess að móðir hennar lifi enn Demókratar unnu orrustu í kjördæmastríðinu Vildi ekki hitta miðvinstriþingmenn í heimsókn til Washington Sendi Trump tóninn vegna Taívan Brast í grát fyrir dómi: „Ég er þekktur fyrir að vera sonur mömmu“ Segir brýnt að semja um áframhaldandi fækkun kjarnavopna Starmer gagnrýndur af samflokksmönnum sínum Segist sjá eftir hverri mínútu með Epstein Skammaði fréttakonu fyrir að brosa ekki Sjá meira