FH sækir sænskan miðvörð

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Tobias var hluti af meistaraliði BK Hacken árið 2022, sem liðsfélagi landsliðsmannsins Valgeirs Lunddal.
Tobias var hluti af meistaraliði BK Hacken árið 2022, sem liðsfélagi landsliðsmannsins Valgeirs Lunddal. BK HACKEN

Sænski miðvörðurinn Tobias Carlsson hefur skrifað undir tveggja ára samning við FH og mun leika með liðinu á komandi tímabili í Bestu deild karla.

Hinn þrítugi Tobias kemur til félagsins frá Sirius í sænsku úrvalsdeildinni þar sem hann hefur spilað undanfarin þrjú tímabil.

Þetta verður í fyrsta sinn sem hann spilar utan heimalandsins en áður hafði Tobias spilað fyrir Grebbestads IF, Varbergs BoIS og BK Hacken.

„Tobias er leikmaður sem við teljum að muni smellpassa inn í okkar hóp. Hann er með reynslu úr efstu deild í Svíþjóð, öruggur á boltanum, aggresívur og með leiðtogahæfileika. Hann veit til hvers er ætlast af honum hérna hjá okkur og er meira en tilbúinn í að taka að sér stórt hlutverk hérna í Kaplakrika“ sagði Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála, í tilkynningu FH.

Besta deild karla

