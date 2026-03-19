Fótbolti

Ljóstruðu ó­vart upp um ó­vænt val Heimis

Sindri Sverrisson skrifar
Harvey Vale gæti hjálpað Heimi og hans mönnum að komast á HM.
Harvey Vale gæti hjálpað Heimi og hans mönnum að komast á HM. Getty/Lee Keuneke

Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands, kynnir í dag landsliðshópinn sem ætlunin er að komi Írlandi á HM í sumar. Það er hins vegar óvart búið að segja frá óvæntu vali hans á einum leikmanni.

QPR-menn virðast hafa verið aðeins of spenntir yfir því að leikmaður liðsins, Harvey Vale, skyldi fá sæti í írska hópnum.

Á heimasíðu FIFA var nefnilega í gær birt myndband þar sem þessi 22 ára leikmaður talaði um hversu stoltur hann væri af því að fá sæti í hópnum.

Um mistök virðist hafa verið að ræða því myndbandið var svo fljótlega fjarlægt en þá höfðu breskir miðlar þegar náð skjáskoti af myndbandinu.

Skjáskot af viðtalinu sem birtist á vef QPR en var svo tekið í burtu.Skjáskot/QPR

Vale er fyrrverandi miðjumaður Chelsea og var fyrirliði enska U19-landsliðsins þegar það vann EM árið 2022.

FIFA, alþjóða knattspyrnusambandið, staðfesti hins vegar síðasta föstudag að Vale væri nú orðinn gjaldgengur með írska A-landsliðinu en heimilt er að skipta um landslið ef leikmenn hafa ekki spilað meira en þrjá leiki fyrir A-landslið annarrar þjóðar.

Ljóst er að Írar þurfa á öllum sínum kröftum að halda til að komast á HM en þeir byrja umspilið á að mæta Tékklandi á útivelli eftir viku, þann 26. mars. Vinni þeir þann leik spila þeir svo úrslitaleik á heimavelli við Danmörku eða Norður-Makedóníu, um sæti á HM.

Sigurliðið í umspilinu mun spila í riðli í Mexíkó á HM, með heimamönnum, Suður-Afríku og Suður-Kóreu.

Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands HM 2026 í fótbolta

