Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands, kynnir í dag landsliðshópinn sem ætlunin er að komi Írlandi á HM í sumar. Það er hins vegar óvart búið að segja frá óvæntu vali hans á einum leikmanni.
QPR-menn virðast hafa verið aðeins of spenntir yfir því að leikmaður liðsins, Harvey Vale, skyldi fá sæti í írska hópnum.
Á heimasíðu FIFA var nefnilega í gær birt myndband þar sem þessi 22 ára leikmaður talaði um hversu stoltur hann væri af því að fá sæti í hópnum.
Um mistök virðist hafa verið að ræða því myndbandið var svo fljótlega fjarlægt en þá höfðu breskir miðlar þegar náð skjáskoti af myndbandinu.
Vale er fyrrverandi miðjumaður Chelsea og var fyrirliði enska U19-landsliðsins þegar það vann EM árið 2022.
FIFA, alþjóða knattspyrnusambandið, staðfesti hins vegar síðasta föstudag að Vale væri nú orðinn gjaldgengur með írska A-landsliðinu en heimilt er að skipta um landslið ef leikmenn hafa ekki spilað meira en þrjá leiki fyrir A-landslið annarrar þjóðar.
Ljóst er að Írar þurfa á öllum sínum kröftum að halda til að komast á HM en þeir byrja umspilið á að mæta Tékklandi á útivelli eftir viku, þann 26. mars. Vinni þeir þann leik spila þeir svo úrslitaleik á heimavelli við Danmörku eða Norður-Makedóníu, um sæti á HM.
Sigurliðið í umspilinu mun spila í riðli í Mexíkó á HM, með heimamönnum, Suður-Afríku og Suður-Kóreu.