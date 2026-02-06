Segir fótboltasérfræðinga bera ábyrgð Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 6. febrúar 2026 14:32 Virgil van Dijk hefur áhyggjur af því hvernig yngri leikmenn takist á við harða gagnrýni frá fyrrum leikmönnum í fótboltaspjallaþáttum. EPA/ADAM VAUGHAN Virgil van Dijk, fyrirliði Liverpool, hefur varað við því að skoðanir sérfræðinga og viðbrögð á samfélagsmiðlum geti haft áhrif á andlega heilsu yngri leikmanna. Hann hefur miklu meiri áhyggjur af næstu kynslóð frekar en sinni kynslóð. Fyrrverandi leikmenn sem gerst hafa sérfræðingar bera ábyrgð gagnvart nýrri kynslóð fótboltamanna þegar þeir tjá sig um frammistöðu þeirra, segir Virgil van Dijk, fyrirliði Liverpool. Í samtali við Gary Neville á Sky Sports varaði varnarmaðurinn við því að skoðanir færu stundum yfir í að vera „smellibeita, að segja hluti til að ögra og án þess að hugsa um afleiðingarnar fyrir andlega líðan leikmanna“. Hefur áhyggjur af næstu kynslóð „Ég persónulega get tekist á við það en ég hef svolitlar áhyggjur af næstu kynslóð,“ sagði Van Dijk við Neville. "The ex-top players have a responsibility to the new generation." 💬 Virgil van Dijk opens up on the role of media in football and how it impacts players. pic.twitter.com/EWr5GAaDOz— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 6, 2026 Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Van Dijk tjáir sig um málið á þessu tímabili. Í nóvember sagði Hollendingurinn að það væri „löt gagnrýni“ þegar Wayne Rooney kenndi skorti á forystu um slakt gengi Liverpool. Hann nefndi ummælin aftur nokkrum dögum síðar þegar þeir tveir birtust við völlinn á Amazon Prime eftir 1-0 sigur Liverpool á Real Madrid í Meistaradeildinni. Skoðanir sérfræðinga komust einnig í sviðsljósið í síðasta mánuði þegar fyrrverandi miðjumenn Manchester United, Paul Scholes og Nicky Butt, létu falla ummæli um núverandi varnarmann United, Lisandro Martinez. Eins og „lítið smábarn“ Fyrir Manchester-slaginn á Old Trafford hélt Butt því fram að sóknarmaður City, Erling Haaland, myndi koma fram við Argentínumanninn Martinez eins og „lítið smábarn“, á meðan Scholes gaf í skyn að norski framherjinn myndi „kasta honum í netið“ eftir að hafa skorað. Martinez svaraði með því að segja að sérfræðingar „geti talað í sjónvarpinu“ en „enginn segir neitt“ við mann augliti til auglitis. „Mér finnst að fyrrverandi toppleikmenn beri ábyrgð gagnvart nýju kynslóðinni,“ sagði Van Dijk. Segja hluti til að ögra „Gagnrýni er algjörlega eðlileg og hluti af leiknum og mér finnst að það eigi að vera þannig áfram.“ „En stundum fer gagnrýni líka yfir í að vera smellibeita, að segja hluti til að ögra án þess að hugsa um afleiðingarnar fyrir andlega líðan leikmanna, og sérstaklega yngri kynslóðarinnar, sem er stöðugt á samfélagsmiðlum.“ „Þú getur sagt, ‚já, þú ættir ekki að vera á samfélagsmiðlum‘ – það er það sem ég hef nefnt [við þá] margoft,“ sagði Van Dijk. „Það er alltaf þetta með að þegar þú spilar góðan leik þá skoða yngri leikmenn allt jákvæða hrósið en þegar þú átt verri leik og verður fyrir einelti úti um allt á samfélagsmiðlum eða færð slæma gagnrýni þá getur það haft mikil áhrif á þig.“ Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið Skoða stækkun typpa í skíðastökki Sport Missir af Ólympíuleikunum af því að móður hennar var rænt Sport JD Vance með þrjú hundruð öryggisverði á Ólympíuleikunum Sport Casemiro í viðtali við Sýn Sport: „Hann veit hvernig stuðningsmenn vilja spila“ Enski boltinn Fyrrum leikmaður Aftureldingar og Fram á forsíðu fræga sundfatablaðsins Fótbolti Fær ekki að keppa á Ólympíuleikunum af því að hún er kona Sport Útskrifast úr Verzló og heldur út í atvinnumennsku: „Rétt skref fyrir mig“ Handbolti Ólympíumeistarinn með skilaboð til Trump: „Ég er ekki trans. Ég er kona" Sport „Skrítið að klæðast grænu en það mun venjast hratt" Íslenski boltinn Segir íslensk félög búin að eyða meira en milljarði í erlenda leikmenn í vetur Körfubolti 