Vinna hafin en langur vegur að stofnun nýs knattspyrnufélags í Breiðholti Ágúst Orri Arnarson skrifar 5. febrúar 2026 14:03 ÍR og Leiknir gætu lagt niður knattspyrnudeildir sínar og stofnað nýtt félag í Breiðholtinu. vísir Vinna er hafin við stofnun nýs knattspyrnufélags í Breiðholti og niðurlagningu knattspyrnudeilda ÍR og Leiknis. Stefnt er að því að kynna hugmyndina á aðalfundum félaganna í apríl en núverandi aðalstjórn ÍR er ekki hlynnt breytingunni. Þungavigtar vinnuhópur kemur með hugmyndina Hugmyndin um sameiningu ÍR og Leiknis hefur lengi verið á lofti, alveg síðan um aldamótin, en nú er mun meiri skriðþungi í umræðunni en áður. „Það sem er öðruvísi núna er að það er rosalega mikill þungi í þessum vinnuhóp sem kemur með þessa tillögu. Þetta eru jarðýtur sem hafa starfað mikið fyrir knattspyrnu. Þetta eru allt Breiðhyltingar sem vita hvað þeir eru að gera. Það er það sem er öðruvísi núna, það er meiri þungi á bakvið þetta“ sagði Brynjar Már Bjarnason, formaður knattspyrnudeildar ÍR, í viðtali við Fótbolta.net í gærkvöldi. Þessi vinnuhópur sem hann talar um samanstendur meðal annars af Leiknismönnunum Gunnari Jarli Jónssyni og Þórði Einarssyni, sem héldu kynningarfundinn í gær. Auk þess hefur Davíð Snorri Jónasson, aðstoðarlandsliðsþjálfari, tekið virkan þátt í umræðunni. Kynningarfundur og nefndir hefja störf Í gærkvöldi hélt knattspyrnudeild ÍR kynningarfund fyrir félagsmenn þar sem starfshópur kynnti verkefnið og í kjölfarið voru skipaðar sex nefndir, með fulltrúum úr báðum félögum, sem eiga að vinna að útfærsluatriðum. Má þar nefna laganefnd sem sér um að útbúa ný lög, rekstrarnefnd sem skoðar hvernig rekstrarformið yrði, markaðsnefnd sem útbýr nýja ásýnd félagsins o.s.frv… Að mörgu þarf að huga til að þetta takist. Væntanlega verður líka eitthvað rætt innan nefndanna um hvernig málum skal háttað í kvennaflokki. Leiknir hefur ekki sent kvennalið til leiks síðan árið 2019 og á síðasta ári hætti allt kvennalið ÍR á einu bretti og ásakaði stjórn knattspyrnudeildar um vanrækslu. Stefna starfshópsins er svo að kynna fullmótaða hugmynd á aðalfundi ÍR og aðalfundi, sem haldnir eru í apríl á hverju ári. Aðalstjórn ÍR ekki hlynnt hugmyndinni Á aðalfundunum í apríl, eða fyrir þann tíma, mun starfshópurinn þurfa að snúa hugum margra sem eru mótfallnir hugmyndinni. Vísir ræddi við formann aðalstjórnar ÍR, Vigfús Þorsteinsson, sem sagði grænt ljós ekki komið á þetta verkefni. Upphaflega hafi hugmyndin verið kynnt fyrir honum sem sameining félaganna í heild sinni, en nú er einungis talað um knattspyrnudeildirnar og það hugnist aðalstjórn ekki. „Þetta hugnast aðalstjórn ekkert sérstaklega, að slíta félagið í tvennt. Þetta hljómaði ekkert illa en svo hefur maður sest niður og hugsað málið, mér finnst ekki spennandi að slíta félagið í sundur“ sagði Vigfús og benti á að ótal mörgum spurningum væri enn ósvarað, þá helst varðandi aðstöðumál og yngri flokka starfsemi. Ljóst er allavega að langur vegur er að stofnun nýs félags í Breiðholti, hugmyndin er ekki fullmótuð til útfærslu, ýmsir hnökrar eru enn sem þarf að slétta úr og margt fólk þarfnast sannfæringar, en vinnan er hafin og henni verður framhaldið. ÍR Leiknir Reykjavík Lengjudeild karla Lengjudeild kvenna Besta deild karla Besta deild kvenna Mest lesið Sjáðu Dag Sig taka „Purple Rain“ með Prince á rafmagnsgítar Handbolti Íþróttafólk forðast kynlíf af ótta við að falla á lyfjaprófi Sport Svara gagnrýni Alfreðs: „Látum ekki þagga niður í okkur“ Handbolti Eini leikmaðurinn sem gaf boltann aldrei á EM Handbolti „Þetta er Sádi-Arabía, ekki Ronaldo-Arabía“ Fótbolti Fékk nóg og strunsaði út úr viðtali Sport Brand miðlar málum eftir föst skot Alfreðs Handbolti „Kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar“ Íslenski boltinn Fórnuðu Luka Doncic fyrir hann en Davis náði aðeins að spila 31 leik Körfubolti Beint af EM í toppslag: „Andlegi hlutinn sem ég þarf að eiga við“ Handbolti Fleiri fréttir Vinna hafin en langur vegur að stofnun nýs knattspyrnufélags í Breiðholti „Kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar“ Böðvar kominn til ÍA frá FH Víkingar keyptu Helenu af Val Stjarnan sækir miðvörð að vestan Kralj fer til Keflavíkur Meistararnir fá liðsstyrk af Akranesi „Búið að vera smá erfitt fyrir hausinn en svona gerist“ Bragi Karl stimplaði sig inn með marki í fyrsta leik Íslandsmeistararnir byrja vel og KR sótti sigur á Akureyri Valur er Reykjavíkurmeistari árið 2026 Davíð Smári sækir fleiri leikmenn úr bikarævintýrinu Varafyrirliða FH sagt að finna sér nýtt félag Berglind Björg ólétt Fram fær liðsstyrk úr Mosó og markvörðurinn framlengir Heiðdís leggur skóna á hilluna Víkingur og Þróttur mætast í úrslitaleik Reykjavíkurmótsins Elísa fer frá Val til Breiðabliks Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Rugluðust á nafni nýja leikmannsins Sigurður Bjartur á leið til Spánar? Stjarnan selur Adolf Daða til FH Þór/KA fær þrjá leikmenn frá Stólunum á fimm leikmanna degi Fyrirliði FHL er mættur í Laugardalinn Telma eltir þjálfarann í Garðabæinn Hringdu dag og nótt til að klófesta Guðmund: „Konan var að verða geðveik á þeim“ Bryndís Arna er komin heim og samdi við Breiðablik Gummi Tóta orðinn leikmaður ÍA Þróttur skellti KR í Reykjavíkurmótinu KR fær tvo unga Ganverja Sjá meira