Ekki er hægt að slá því föstu að Pep Guardiola verði knattspyrnustjóri Manchester City á næsta tímabili. Lið í kringum Manchester City eru farin að nota óvissuástandið til þess að reyna klekkja á City.
Ítarleg grein birtist nú síðdegis á vef BBC þar sem farið er yfir áætlanir Manchester City er snúa að því að byggja upp leikmannahóp liðsins og búa sig undir lífið án Pep Guardiola í starfi knattspyrnustjóra liðsins.
Núgildandi samningur Guardiola rennur út eftir tímabilið 2026-27 en heimildir BBC herma að mikil óvissa ríki varðandi það hvort Spánverjinn muni yfir höfuð halda inn í síðasta tímabilið á sínum samningi eftir yfirstandandi tímabil.
Búist sé við því að Guardiola ákveði framhaldið hjá sér þegar að dregur nær lokum yfirstandandi tímabils eða skömmu eftir að því lýkur.
„Og ef Guardiola ákveður að halda áfram inn í næsta tímabil er jafnframt talið ólíklegt að hann muni framlengja samning sinn hjá Manchester City.“
Jákvæður andi er ríkjandi hjá Manchester City eftir nýafstaðinn félagsskiptaglugga þar sem að liðið náði að styrkja sig með tveimur sterkum bitum í þeim Marc Guehi og Antoine Semenyo.
Báðir voru þeir eftirsóttir af öðrum félögum og herma heimildir BBC að framkvæmdastjórar annarra félaga hafi reynt að sá fræjum efasemdar í huga leikmannanna með því að nefna óvissuna í kringum framtíð Guardiola.
Sem stjóri Manchester City hefur Pep Guardiola sex sinnum gert liðið að Englandsmeistara, í tvígang hefur Manchester City unnið enska bikarinn undir hans stjórn og einu sinni unnið Meistaradeild Evrópu. Eru þá ekki taldir upp titlar félagsins í enska bikarnum, Samfélagsskildinum, Ofurbikarnum og Heimsmeistarakeppni félagsliða sem eru saman alls níu talsins.