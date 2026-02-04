Enski boltinn

Enginn Ás­geir í öflugri einka­deild Seðla­bankans

Sindri Sverrisson skrifar
Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri og Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra virðast einbeita sér að öðru en Fantasy. Arsenal-maðurinn Gabriel er stigahæsti varnarmaður leiksins.
Í tilefni vaxtaákvörðunardags hjá Seðlabanka Íslands ákváðu strákarnir í Fantasýn hlaðvarpinu að skoða frammistöðu starfsmanna Seðlabankans og fjármálaráðuneytisins, í fantasíuleik ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.

Góðar vinnustaðadeildir eru ómissandi hluti af Fantasy og fóru þeir Sindri Kamban og Albert Þór Guðmundsson yfir það hvorir væru að standa sig þar betur, starfsmenn Seðlabankans eða fjármálaráðuneytisins.

Þessi umræða hófst eftir 57:24 mínutur en hægt er að hlusta á þáttinn hér að neðan eða á helstu hlaðvarpsveitum.

„Ætli þessir vinnustaðir séu ánægðir með að við séum að ljóstra þessu upp?“ spurði Albert en benti svo á að hér væri um opinberar upplýsingar að ræða.

Stóra spurningin er hins vegar sú hvort Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri sé með í leiknum:

„Nei, ég fann hann nú ekki. Ekki nema að hann sé að spila undir dulnefni,“ sagði Sindri og sömu sögu var að segja af Daða Má Kristóferssyni, fjármálaráðherra.

Sindri sagði 36 skráða í einkadeild Seðlabankans en 31 í deildina hjá fjármálaráðuneytinu. Meðalskorið hjá Seðlabankanum væri umtalsvert hærra eða 1.313 stig en í fjármálaráðuneytinu 1.162 stig.

„Ég veit alveg að það er metnaður fyrir þessu í Seðlabankanum. Það er alveg bikar og svona. Kannski gerir það útslagið. Daði [fjármálaráðherra] þarf að fara í FANNAR á Smiðjuveginum og útbúa verðlaunagrip,“ sagði Albert léttur.

Enski boltinn Fantasýn

