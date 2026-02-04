Enginn Ásgeir í öflugri einkadeild Seðlabankans Sindri Sverrisson skrifar 4. febrúar 2026 14:30 Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri og Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra virðast einbeita sér að öðru en Fantasy. Arsenal-maðurinn Gabriel er stigahæsti varnarmaður leiksins. Samsett/Vísir/Getty Í tilefni vaxtaákvörðunardags hjá Seðlabanka Íslands ákváðu strákarnir í Fantasýn hlaðvarpinu að skoða frammistöðu starfsmanna Seðlabankans og fjármálaráðuneytisins, í fantasíuleik ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Góðar vinnustaðadeildir eru ómissandi hluti af Fantasy og fóru þeir Sindri Kamban og Albert Þór Guðmundsson yfir það hvorir væru að standa sig þar betur, starfsmenn Seðlabankans eða fjármálaráðuneytisins. Þessi umræða hófst eftir 57:24 mínutur en hægt er að hlusta á þáttinn hér að neðan eða á helstu hlaðvarpsveitum. „Ætli þessir vinnustaðir séu ánægðir með að við séum að ljóstra þessu upp?“ spurði Albert en benti svo á að hér væri um opinberar upplýsingar að ræða. Stóra spurningin er hins vegar sú hvort Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri sé með í leiknum: „Nei, ég fann hann nú ekki. Ekki nema að hann sé að spila undir dulnefni,“ sagði Sindri og sömu sögu var að segja af Daða Má Kristóferssyni, fjármálaráðherra. Sindri sagði 36 skráða í einkadeild Seðlabankans en 31 í deildina hjá fjármálaráðuneytinu. Meðalskorið hjá Seðlabankanum væri umtalsvert hærra eða 1.313 stig en í fjármálaráðuneytinu 1.162 stig. „Ég veit alveg að það er metnaður fyrir þessu í Seðlabankanum. Það er alveg bikar og svona. Kannski gerir það útslagið. Daði [fjármálaráðherra] þarf að fara í FANNAR á Smiðjuveginum og útbúa verðlaunagrip,“ sagði Albert léttur. Enski boltinn Fantasýn Mest lesið Dagur tók upp gítarinn og söng í bronsgleði Króatanna Handbolti Kom í einkaflugvél á Ólympíuleikana Sport Erum við ósanngjörn við Ómar Inga sem þjóð? Handbolti Brand miðlar málum eftir föst skot Alfreðs Handbolti Chelsea reyndi nýstárlega aðferð til að stoppa hornin hjá Arsenal Enski boltinn Enginn Ásgeir í öflugri einkadeild Seðlabankans Enski boltinn „Það mun allt skýrast á næstu tveimur vikum“ Handbolti Ellefu ára strákur verður óvænt hluti af setningarhátíð Ólympíuleikanna Sport Sara var lengi lásskjámynd Eyglóar en nú er Eygló á símanum hjá Söru Sport Extraleikarnir: Bannað að bíta og nýtt met í gryfjuhlaupi Sport Fleiri fréttir Enginn Ásgeir í öflugri einkadeild Seðlabankans Á Man. City séns? „Þetta rokkar allt of mikið hjá þeim“ Chelsea reyndi nýstárlega aðferð til að stoppa hornin hjá Arsenal Guardiola segir að pressan sé á eyðsluseggjunum í deildinni Chelsea fann aldrei glufu og Arsenal fer á Wembley Andri aftur með og loksins vannst sigur Enginn vill efnilega Liverpool-manninn Afar rólegur lokadagur félagaskiptagluggans Vilja banna krökkum að skalla boltann í fótbolta Chelsea tók fyrirliða Strasbourg til baka Tottenham vann Arsenal í baráttu um skoskan táning Sláin inn í þægilegum sigri Sunderland Mateta fer ekki til Mílanó Kvennalið Arsenal vann sér inn meira en 280 milljónir króna Szoboszlai segir að framtíð hans hjá Liverpool sé „ekki í hans höndum“ Liverpool keypti varnarmann fyrir tíu milljarða en fær hann ekki fyrr en í sumar Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford Vondar fréttir úr herbúðum Arsenal sem skoðar markaðinn Manchester City glutraði niður tveggja marka forystu Aston Villa tapaði gegn tíu mönnum Brentford Sesko tryggði þriðja sigurinn í röð Sjáðu tvennuna hjá Ekitike, endurkomu Chelsea og öll mörkin úr enska í gær Ekitike með tvö á tveimur og langþráður sigur Liverpool Þreföld hálfleiksskipting og endurkoma hjá Chelsea Beto bjargaði stigi á afmælisdaginn Öruggt hjá Arsenal á Elland Road og sjö stiga forskot Sjáðu laglega afgreiðslu hins sjóðheita Barrys Sjóðheitur Dorgu frá í um tíu vikur Barry bjargaði stigi fyrir Everton Ekki gerst hjá Arsenal í átján ár Sjá meira