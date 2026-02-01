Erlent

Hinn fimm ára Liam laus úr haldi og kominn heim

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Feðgarnir skömmu eftir að þeir losnuðu úr haldi heimavarnaráðuneytisins í gærkvöldi.
Hinum fimm ára Liam Conejo Ramos og föður hans hefur verið sleppt úr haldi. Þeir feðgar voru teknir fastir af ICE-liðum í Minneapolis og látnir dvelja í sérstökum „fjölskyldufangageymslum“ í Texas.

Mynd af Liam þar sem ICE-liði leiðir hann um borð í lögreglubíl með bláa kanínuhúfu á höfðinu og Köngulóarmannsbakpoka vakti ómælda reiði um allan heim.

Kominn heim með húfuna og bakpokann

Joaquin Castro, þingmaður demókrata frá Texas, greindi frá því í dag að Liam Conejo Ramos og faðir hans, Adrian Alexander Conejo Arias, hefðu verið látnir lausir úr Dilley-fangabúðunum í Texas og væru komnir aftur til Minneapolis.

„Liam er nú kominn heim. Með húfuna sína og bakpokann,“ sagði hann á samfélagsmiðlum.

Handtaka feðganna varð tilefni mótmæla fyrir utan fangabúðirnar þar sem þeir dvöldu og víðar. Heimavarnaráðuneyti Bandaríkjanna þvertekur fyrir það að fulltrúar þess hafi handtekið barn heldur hafi verið um neyðarráðstöfun að ræða þar sem enginn aðstandandi vildi gæta barnsins. Þessu vísa aðstandendur feðganna alfarið á bug.

Harðorður umdæmisdómari

Umdæmisdómari í Bandaríkjunum fyrirskipaði að feðgarnir yrðu látnir lausir og var harðorður í áliti sínu, þar sem hann vitnaði til sjálfstæðishetja og guðspjallamanna til skiptis.

„Málið má rekja til illa ígrundaðra og vanhæfra tilrauna stjórnvalda til að ná daglegum brottvísunarkvótum, jafnvel þótt það krefjist þess að valda börnum áföllum. Athugun á atferli manna staðfestir það að innra með sumum okkar á taumlaus valdafýsn og grimmd engin mörk,“ skrifaði hann meðal annars.

Á meðan feðgarnir dvöldu í fangabúðunum í Texas hafði Castro skrifað á samfélagsmiðlum að drengnum liði ekki vel fjarri fjölskyldu sinni, bekkjarfélögum og heimili. Heimavarnaráðuneytið segir feðgana hafa komið ólöglega til Bandaríkjanna, en lögmaður fjölskyldunnar segir þá hafa farið eftir viðurkenndum og réttum leiðum við umsókn um hæli en þeir eru flóttamenn frá Ekvador.

