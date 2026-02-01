Hinn fimm ára Liam laus úr haldi og kominn heim Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 1. febrúar 2026 21:38 Feðgarnir skömmu eftir að þeir losnuðu úr haldi heimavarnaráðuneytisins í gærkvöldi. AP Hinum fimm ára Liam Conejo Ramos og föður hans hefur verið sleppt úr haldi. Þeir feðgar voru teknir fastir af ICE-liðum í Minneapolis og látnir dvelja í sérstökum „fjölskyldufangageymslum“ í Texas. Mynd af Liam þar sem ICE-liði leiðir hann um borð í lögreglubíl með bláa kanínuhúfu á höfðinu og Köngulóarmannsbakpoka vakti ómælda reiði um allan heim. Kominn heim með húfuna og bakpokann Joaquin Castro, þingmaður demókrata frá Texas, greindi frá því í dag að Liam Conejo Ramos og faðir hans, Adrian Alexander Conejo Arias, hefðu verið látnir lausir úr Dilley-fangabúðunum í Texas og væru komnir aftur til Minneapolis. „Liam er nú kominn heim. Með húfuna sína og bakpokann,“ sagði hann á samfélagsmiðlum. Handtaka feðganna varð tilefni mótmæla fyrir utan fangabúðirnar þar sem þeir dvöldu og víðar. Heimavarnaráðuneyti Bandaríkjanna þvertekur fyrir það að fulltrúar þess hafi handtekið barn heldur hafi verið um neyðarráðstöfun að ræða þar sem enginn aðstandandi vildi gæta barnsins. Þessu vísa aðstandendur feðganna alfarið á bug. Harðorður umdæmisdómari Umdæmisdómari í Bandaríkjunum fyrirskipaði að feðgarnir yrðu látnir lausir og var harðorður í áliti sínu, þar sem hann vitnaði til sjálfstæðishetja og guðspjallamanna til skiptis. „Málið má rekja til illa ígrundaðra og vanhæfra tilrauna stjórnvalda til að ná daglegum brottvísunarkvótum, jafnvel þótt það krefjist þess að valda börnum áföllum. Athugun á atferli manna staðfestir það að innra með sumum okkar á taumlaus valdafýsn og grimmd engin mörk,“ skrifaði hann meðal annars. Á meðan feðgarnir dvöldu í fangabúðunum í Texas hafði Castro skrifað á samfélagsmiðlum að drengnum liði ekki vel fjarri fjölskyldu sinni, bekkjarfélögum og heimili. Heimavarnaráðuneytið segir feðgana hafa komið ólöglega til Bandaríkjanna, en lögmaður fjölskyldunnar segir þá hafa farið eftir viðurkenndum og réttum leiðum við umsókn um hæli en þeir eru flóttamenn frá Ekvador. Bandaríkin Donald Trump Mest lesið Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Innlent „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Innlent Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður Erlent „Liggur maður þarna á jörðinni og það var verið að berja hann í stöppu“ Innlent Segir af sér þingmennsku að ákveðnu skilyrði uppfylltu Innlent Dróni hæfði farþegarútu fulla af námuverkamönnum Erlent Spennt að mæta fyrrverandi yfirmanni í kappræðum Innlent „Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ Erlent Líkurnar á lækkun „mjög litlar“ Innlent Lést á sjúkrahúsi mánuði eftir harmleikinn Erlent Fleiri fréttir Hinn fimm ára Liam laus úr haldi og kominn heim Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður „Getur Mette-Marit orðið drottning eftir þetta?“ Dróni hæfði farþegarútu fulla af námuverkamönnum Lést á sjúkrahúsi mánuði eftir harmleikinn Opna landamærin og fjöldi fluttur frá Gasa Æðstiklerkur segir hvers konar árás geta hrint af stað stríði Dómari krefst þess að Liam og föður hans verði sleppt úr haldi Barn í lífshættu eftir skotárás á skrúðgöngu Mette-Marit biðst afsökunar á tengslum sínum við Epstein „Erum rétt byrjuð að sjá ofan í þennan forarpytt“ Fjöldi ásakana um brot gegn barnungum stúlkum Nýbirt skjöl varpa ljósi á dánarstund Epstein Ákæru fyrir manndráp vísað frá Trump útnefnir Warsh sem næsta seðlabankastjóra Tíu ákærðir fyrir að drepa friðaða úlfa Trump vill hafa Pútín og Xi út af fyrir sig Hýdd 140 sinnum fyrir áfengisneyslu og kynlíf utan hjónabands Trump segir Pútín hafa samþykkt hlé á árásum á Kænugarð Njósnastjóri Trumps leitar að kosningasvindli Reyndi að frelsa Mangione vopnaður pítsaskera Saksóknarar hóta uppreisn í Minneapolis „Hættulegasti maður Noregs“ fannst látinn í fangaklefa Segir Venesúela munu þurfa að sækja um úthlutun úr eigin olíusjóði í Katar Ellefu meðlimir glæpafjölskyldu teknir af lífi í Kína Fundu fjarlægustu vetrarbrautina hingað til Segir útsendara „mögulega“ ekki hafa fylgt verkreglum Segir Trump ekki reiðan Íslandi Dómsdagsklukkan færð fram Sendir herskipaflota að Íran og hótar „ofbeldi“ Sjá meira