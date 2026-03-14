Hætta við flutninga á Skólavörðuholtið Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 14. mars 2026 13:01 Kristín Eysteinsdóttir er rektor Listaháskólans. Vísir/Vilhelm Fallið hefur verið frá áformum um að allar deildir Listaháskóla Íslands sameinist undir einu þaki í núverandi húsnæði Tækniskólans á Skólavörðuholti. Rektor segir húsnæðisvandi LHÍ of brýnn til að bíða eftir því að Tækniskólinn flytji um sess. Kristín Eysteinsdóttir rektor Listaháskólans segir það hafa komið í ljós skömmu eftir að nýr ráðherra háskólamála tók við að flutningar Tækniskólans drægjust á langinn. „Það er mjög brýnt að leysa húsnæðismál Listaháskólans. Það var ákveðið út frá tímalínu hjá Tækniskólanum að það liti út fyrir að Tækniskólinn væri að flytja mun síðar en áætlað var. Það er verið að reyna að finna lausn sem getur gerst hraðar og betur," segir hún. Hún segir að unnið hafi verið að því lengi að koma saman um hentuga lausn. Ráðuneytið muni tilkynna um framhaldið á næstunni. „Þetta er komið mjög langt en það er ráðuneytið sem stýrir því hvenær og hvernig verður sagt frá því," segir Kristín Eysteinsdóttir rektor.