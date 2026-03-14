Símon Símonarsson, íbúi á Steinaflötum við Siglufjörð, segist engar áhyggjur hafa þótt honum og syni hans hafi verið gert að yfirgefa heimilið vegna snjóflóðahættu á svæðinu. Hann bíður rólegur eftir því að fá leyfi til að fara aftur heim.
Óvissustig er á norðanverðum Tröllaskaga en flennistórt snjóflóð féll við Siglufjörð í nótt. Lokað hefur verið fyrir umferð um Siglufjarðarveg, frá Ketilási að Strákagöngum, síðan í gærkvöld.
„Okkur líður bara vel. Við erum ekki með nein dýr og þetta er allt í góðu. Vonandi gerist bara ekki neitt.“
Þetta segir Símon í samtali við fréttastofu. Lögreglan á Norðurlandi eystra greindi frá því að bærinn Steinaflatir hafi verið rýmdur í morgun að ósk Veðurstofu Íslands.
„Þá hefur verið haft samband við alla sem eru með hross í hesthúsunum sunnan við bæinn og þeir upplýstir um að dvelja ekki þar að óþörfu. Veðurspáin er á þá leið að úrkoma er í kortunum næstu daga og því hvetjum við alla til að vera meðvituð um stöðuna og fylgjast með,“ segir í Facebook-færslu lögreglunnar.
Símon kveðst ánægður með viðbrögð Veðurstofunnar og lögreglunnar. Hann fagnar því að öryggið sé sett á oddinn.
„Snjóflóðið varð hinu megin við bæinn hjá ströndinni. Við fundum ekki fyrir þessu. Þetta er nokkra kílómetra frá,“ segir Símon sem segist ekki vita hvenær hann fái að snúa aftur heim.
„Það þarf bara að bíða eftir leyfi,“ segir hann.
En eruð þið spennt að komast heim?
„Já, maður er alltaf spenntur að komast heim,“ segir hann og bætir við að þau dvelji á Siglufirði á meðan.