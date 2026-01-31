Erlent

Dómari krefst þess að Liam og föður hans verði sleppt úr haldi

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Myndin af Liam hefur vakið athygli og óhug út um allan heim.
Myndin af Liam hefur vakið athygli og óhug út um allan heim. Columbia Heights Public Schools

Alríkisdómari hefur farið fram á að hinum fimm ára gamla Liam Conejo Ramos og föður hans verði sleppt úr haldi ICE-liða. Mynd af drengnum leiddum í bíl ICE með bláa kanínuhúfu á höfðinu og Köngulóarmannsbakpoka hefur vakið mikla reiði vestanhafs.

Liam og Adrian faðir hans hafa verið í haldi ICE frá því að þeir voru teknir fastir 20. janúar síðastliðinn þegar Liam kom heim úr leikskólanum. Þeir voru fluttir frá heimili sínu í úthverfi Minneapolis-borgar í sérstaka „fjölskyldufangageymslu“ í Texas-ríki þar sem þeir hafa dvalið í um viku.

Í úrskurði dómara við héraðsdóm sem Minnesota-ríki heyrir undir er kveðið á um að feðgarnir verði látnir lausir tafarlaust. Fred Biery dómari var ómyrkur í máli í áliti sínu og sagði aðgerðir bandarísku ríkisstjórnarinnar í hrópandi mótsögn við anda sjálfstæðisyfirlýsingar Bandaríkjanna.

Hann lét ekki þar við liggja heldur vitnaði einnig til varnaðarorð Thomas Jefferson þriðja forseta Bandaríkjanna um ógnina sem stafar af alræði og tveggja guðspjalla í leiðinni.

„Mál Liams má rekja til illa ígrundaðra og vanhæfra tilrauna stjórnvalda til að ná daglegum brottvísunarkvótum, jafnvel þótt það krefjist þess að valda börnum áföllum. Athugun á atferli manna staðfestir það að innra með sumum okkar á taumlaus valdafýsn og grimmd engin mörk,“ segir í úrskurðinum að því er fram kemur í umfjöllun CNN.

Dómarinn segir þó vel mega vera að feðgunum verði vísað af landi brott vegna „forneskjulegrar“ útlendingalöggjafar Bandaríkjanna en að verði svo að vera skuli mál þeirra fara eftir skipulegum og mannúðlegum leiðum.

Bandaríkin

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið