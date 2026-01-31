Dómari krefst þess að Liam og föður hans verði sleppt úr haldi Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 31. janúar 2026 23:08 Myndin af Liam hefur vakið athygli og óhug út um allan heim. Columbia Heights Public Schools Alríkisdómari hefur farið fram á að hinum fimm ára gamla Liam Conejo Ramos og föður hans verði sleppt úr haldi ICE-liða. Mynd af drengnum leiddum í bíl ICE með bláa kanínuhúfu á höfðinu og Köngulóarmannsbakpoka hefur vakið mikla reiði vestanhafs. Liam og Adrian faðir hans hafa verið í haldi ICE frá því að þeir voru teknir fastir 20. janúar síðastliðinn þegar Liam kom heim úr leikskólanum. Þeir voru fluttir frá heimili sínu í úthverfi Minneapolis-borgar í sérstaka „fjölskyldufangageymslu“ í Texas-ríki þar sem þeir hafa dvalið í um viku. Í úrskurði dómara við héraðsdóm sem Minnesota-ríki heyrir undir er kveðið á um að feðgarnir verði látnir lausir tafarlaust. Fred Biery dómari var ómyrkur í máli í áliti sínu og sagði aðgerðir bandarísku ríkisstjórnarinnar í hrópandi mótsögn við anda sjálfstæðisyfirlýsingar Bandaríkjanna. Hann lét ekki þar við liggja heldur vitnaði einnig til varnaðarorð Thomas Jefferson þriðja forseta Bandaríkjanna um ógnina sem stafar af alræði og tveggja guðspjalla í leiðinni. „Mál Liams má rekja til illa ígrundaðra og vanhæfra tilrauna stjórnvalda til að ná daglegum brottvísunarkvótum, jafnvel þótt það krefjist þess að valda börnum áföllum. Athugun á atferli manna staðfestir það að innra með sumum okkar á taumlaus valdafýsn og grimmd engin mörk,“ segir í úrskurðinum að því er fram kemur í umfjöllun CNN. Dómarinn segir þó vel mega vera að feðgunum verði vísað af landi brott vegna „forneskjulegrar“ útlendingalöggjafar Bandaríkjanna en að verði svo að vera skuli mál þeirra fara eftir skipulegum og mannúðlegum leiðum. Bandaríkin Mest lesið „Liggur maður þarna á jörðinni og það var verið að berja hann í stöppu“ Innlent Björg sökuð um brot á kosningareglum Viðreisnar Innlent Samantekt: Björg Magnúsdóttir leiðir lista Viðreisnar í borginni Innlent „Koma einhverjir strákar og svo fer allt í háaloft“ Innlent „Dorrit og eiginmaður hennar frá Íslandi eru hér“ Innlent „Erum rétt byrjuð að sjá ofan í þennan forarpytt“ Erlent Fjöldi ásakana um brot gegn barnungum stúlkum Erlent Stöðvuðu stolinn bíl með naglamottu eftir eftirför um alla borg Innlent Vilhjálmur Árnason leiðir Sjálfstæðismenn í Reykjanesbæ Innlent Mette-Marit biðst afsökunar á tengslum sínum við Epstein Erlent Fleiri fréttir Dómari krefst þess að Liam og föður hans verði sleppt úr haldi Barn í lífshættu eftir skotárás á skrúðgöngu Mette-Marit biðst afsökunar á tengslum sínum við Epstein „Erum rétt byrjuð að sjá ofan í þennan forarpytt“ Fjöldi ásakana um brot gegn barnungum stúlkum Nýbirt skjöl varpa ljósi á dánarstund Epstein Ákæru fyrir manndráp vísað frá Trump útnefnir Warsh sem næsta seðlabankastjóra Tíu ákærðir fyrir að drepa friðaða úlfa Trump vill hafa Pútín og Xi út af fyrir sig Hýdd 140 sinnum fyrir áfengisneyslu og kynlíf utan hjónabands Trump segir Pútín hafa samþykkt hlé á árásum á Kænugarð Njósnastjóri Trumps leitar að kosningasvindli Reyndi að frelsa Mangione vopnaður pítsaskera Saksóknarar hóta uppreisn í Minneapolis „Hættulegasti maður Noregs“ fannst látinn í fangaklefa Segir Venesúela munu þurfa að sækja um úthlutun úr eigin olíusjóði í Katar Ellefu meðlimir glæpafjölskyldu teknir af lífi í Kína Fundu fjarlægustu vetrarbrautina hingað til Segir útsendara „mögulega“ ekki hafa fylgt verkreglum Segir Trump ekki reiðan Íslandi Dómsdagsklukkan færð fram Sendir herskipaflota að Íran og hótar „ofbeldi“ Helsta klappstýran sögð slegin yfir sálarástandi Trumps Verða ekki viðstödd réttarhöld stjúpsonarins Vilja veita þúsundum sem dvelja ólölega á Spáni dvalarleyfi Ná saman um myndun minnihlutastjórnar í Hollandi Maður sprautaði illa lyktandi vökva á Ilhan Omar Róa á nýnasistamið í leit að ICE-liðum Dómari stöðvar brottflutning Liam og föður hans Sjá meira