Rússneskur dróni hæfði farþegarútu sem flutti námuverkamenn úr vinnu til borgarinnar Dnípró í dag. Fimmtán hið minnsta eru sagðir hafa látist.
Sjö til viðbótar eru særðir eftir árásina en eldur kviknaði út frá sprengingunni sem viðbragðsaðilar slökktu síðan. Rútan tilheyrði DTEK, stærsta einkarekna námufélagi Úkraínu, en í yfirlýsingu frá félaginu eru Rússar sagðir stunda hryðjuverkastarfsemi með árásum sínum á námuinnviði í héraðinu.
„Skotmark einnar árásanna var rúta fyrirtækisins sem flutti námuverkamenn heim á leið eftir vakt í Dnípropetrovsk-héraði,“ segir félagið í færslu á samfélagsmiðlum.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hafði fyrir fáeinum dögum tilkynnt að Rússar hefðu samþykkt að hætta loftárásum á höfuðborgina Kænugarð og fleiri stórborgir vegna þess óvenjulega mikla kulda sem hefur verið í Úkraínu þennan janúarmánuðinn. Þá stóð einnig til að erindrekar frá Rússlandi, Bandaríkjunum og Úkraínu funduðu í dag í Abú Dabí og héldu áfram að freista þess að binda enda á átökin en greint var fraá því í morgun að sendinefndirnar myndu hittast á miðvikudaginn í staðinn.
Fyrr í dag greindi heilbrigðismálaráðuneyti Úkraínu frá því að rússneskir drónar hefðu hæft fæðingardeild sjúkrahúss í Sapórísjsju í suðurhluta landsins.