Lést á sjúkrahúsi mánuði eftir harmleikinn Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 1. febrúar 2026 15:54 Minnisvarða hefur verið komið fyrir fyrir utan skemmtistaðinn Le Constellation sem brann á nýársnótt með þeim afleiðingum að tugir ungmenna létust. AP Átján ára gamall svissneskur ríkisborgari sem slasaðist alvarlega í eldsvoða á skíðasvæðinu Crans-Montana í Sviss á nýársnótt lést á sjúkrahúsi í gær. Frá þessu greinir Beatrice Pilloud, saksóknari í Valais-kantónu, í tilkynningu til fjölmiðla en með andlátinu hefur tala látinna hækkað í 41. Pilloud veitti ekki nánari upplýsingar um hinn látna. Eldur kviknaði á skemmtistaðnum Le Constellation á nýársnótt. Talið er að svokölluð yfirtendrun skýri hversu hratt eldurinn breiddi úr sér. Tugir létust og meira en hundrað slösuðust. Hin látnu voru á aldrinum fjórtán til 39 ára. Sakamál hefur verið höfðað á hendur rekstraraðilum skemmtistaðarins, sem hafði ekki verið skoðaður af eftirlitsmönnum í fimm ár þegar slysið varð. Þeir eru grunaðir um manndráp af gáleysi, líkamsmeiðingar af gáleysi og íkveikju af gáleysi. Lögregla rannsakar enn tildrög slyssins. Eldsvoði á skemmtistað í Sviss á nýársnótt Sviss Tengdar fréttir Annar eigandi skemmtistaðarins í Sviss í haldi Jacques Moretti, annar tveggja eigenda Le Constellation, bars í Crans-Montana í svissnesku Ölpunum, er nú í gæsluvarðhaldi. Hann, og eiginkona hans, eru grunuð um manndráp af gáleysi, líkamsmeiðingar af gáleysi og íkveikju af gáleysi vegna elds sem kviknaði á barnum á nýársnótt. Fjörutíu eru látin og fleiri en hundrað slösuð, flest táningar. 10. janúar 2026 08:49 Rekstraraðilar grunaðir um manndráp af gáleysi Saksóknari í Sviss hefur tilkynnt að sakamálarannsókn á hendur rekstrarstjórum skemmtistaðarins Le Constellation, þar sem fjörutíu ungmenni létust í eldsvoða á gamlárskvöld, sé hafin. 3. janúar 2026 16:17 Sprenging eftir að gestir opnuðu út Fjörutíu manns létu lífið í eldsvoða á skemmtistað í Sviss á nýársnótt. Talið er að eldurinn hafi kviknað út frá gosblysi. Talið er að svokölluð yfirtendrun skýri hversu hratt eldurinn breiddi úr sér. 2. janúar 2026 20:02