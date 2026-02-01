Erlent

Lést á sjúkra­húsi mánuði eftir harm­leikinn

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Minnisvarða hefur verið komið fyrir fyrir utan skemmtistaðinn Le Constellation sem brann á nýársnótt með þeim afleiðingum að tugir ungmenna létust.
Átján ára gamall svissneskur ríkisborgari sem slasaðist alvarlega í eldsvoða á skíðasvæðinu Crans-Montana í Sviss á nýársnótt lést á sjúkrahúsi í gær.

Frá þessu greinir Beatrice Pilloud, saksóknari í Valais-kantónu, í tilkynningu til fjölmiðla en með andlátinu hefur tala látinna hækkað í 41. Pilloud veitti ekki nánari upplýsingar um hinn látna.

Eldur kviknaði á skemmtistaðnum Le Constellation á nýársnótt. Talið er að svokölluð yfirtendrun skýri hversu hratt eldurinn breiddi úr sér. Tugir létust og meira en hundrað slösuðust. Hin látnu voru á aldrinum fjórtán til 39 ára.

Sakamál hefur verið höfðað á hendur rekstraraðilum skemmtistaðarins, sem hafði ekki verið skoðaður af eftirlitsmönnum í fimm ár þegar slysið varð. Þeir eru grunaðir um manndráp af gáleysi, líkamsmeiðingar af gáleysi og íkveikju af gáleysi. Lögregla rannsakar enn tildrög slyssins. 

Eldsvoði á skemmtistað í Sviss á nýársnótt Sviss

Annar eigandi skemmtistaðarins í Sviss í haldi

Jacques Moretti, annar tveggja eigenda Le Constellation, bars í Crans-Montana í svissnesku Ölpunum, er nú í gæsluvarðhaldi. Hann, og eiginkona hans, eru grunuð um manndráp af gáleysi, líkamsmeiðingar af gáleysi og íkveikju af gáleysi vegna elds sem kviknaði á barnum á nýársnótt. Fjörutíu eru látin og fleiri en hundrað slösuð, flest táningar.

Rekstraraðilar grunaðir um manndráp af gáleysi

Saksóknari í Sviss hefur tilkynnt að sakamálarannsókn á hendur rekstrarstjórum skemmtistaðarins Le Constellation, þar sem fjörutíu ungmenni létust í eldsvoða á gamlárskvöld, sé hafin.

Sprenging eftir að gestir opnuðu út

Fjörutíu manns létu lífið í eldsvoða á skemmtistað í Sviss á nýársnótt. Talið er að eldurinn hafi kviknað út frá gosblysi. Talið er að svokölluð yfirtendrun skýri hversu hratt eldurinn breiddi úr sér.

