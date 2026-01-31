Mette-Marit biðst afsökunar á tengslum sínum við Epstein Agnar Már Másson skrifar 31. janúar 2026 13:46 Mette-Marit varð krónprinsessa er hún kvæntist Hákoni Noregsprins. AP Norska krónprinsessan Mette-Marit viðurkennir að hafa dvalið á heimili Jeffreys Epstein í Palm Beach árið 2016. Hún biðst afsökunar á tengslum sínum við kynferðisafbrotamanninn alræmda en hún er nefnd á nafn nokkur hundruð sinnum í Epstein-skjölunum svokölluðu. Konungur Dana er einnig nefndur í skjölunum og prinsessa Svíþjóðar. Ríflega þrjár milljónir skjala úr Epstein-skjölunum svokölluðu voru gerð opinber af bandaríska dómsmálaráðuneytinu í gær en þar er krónprinsessan Mette-Marit nefnd nokkur hundruð sinnum. Epstein-skjölin innihalda öll þau gögn sem dómsmálaráðuneytið hefur aflað í gegnum árin vegna rannsókna sem tengst hafa brotum kynferðisbrotamannsins Jeffreys Epstein og annarra sem honum tengjast, eins og Ghislane Maxwell, fyrrverandi kærustu hans og aðstoðarkonu til langs tíma. Meðal annars er um að ræða tölvupósta Epsteins og önnur skilaboð, skrár sem fundust í tölvum hans á borð við myndir sem hann hafði sótt á netið og ýmislegt annað. Það að nafn einhvers komi fram í skjölunum þarf ekki að þýða að viðkomandi hafi verið grunaður um að hafa brotið af sér á einhvern hátt. Í skjölunum koma þó fram póstsamskipti milli Epsteins og Mette-Marit. Þar munu Epstein og prinsessan hafa gjarnan boðið hvort öðru í hádegisverð, kaffi og jafnvel verslunarferðir. Þá kemur enn fremur fram í póstsamskiptunum hennar við aðstoðarmann Epsteins að hún hafi planað að gista í lúxussloti kynferðisbrotamannsins í Palm Beach árið 2013, að því er norska sjónvarpsstöðin TV2 greinir frá. Þegar þarna var komið við sögu hafði Epstein þegar játað að sök um að hafa selt ólögráða stúlkur í vændi árið 2008. Höllin staðfestir svo við TV2 að Mette-Marit hafi dvalið í húsi Epsteins í Palm Beach í fjóra daga. Þar hafi hún dvalið ásamt vinkonu sinni. Biðst afsökunar Guri Varpe, upplýsingafulltrúi konungshallarinnar, neitar því við norska miðla að prinsessan hafi heimsótt alræmda eyju Epsteins og að Hákon krónprins hafi aðeins hitt Epstein einu sinni, þegar þau hittu hann á götum eyjunnar St. Barts. Varpe segir við VG að parið muni ekki eftir því hvort Epstein hafi hitt börn þeirra þá. „Jeffrey Epstein ber sjálfur ábyrgð á sínum gjörðum. Ég þarf að axla ábyrgð á því að ég hefði ekki gáð að bakgrunni Epsteins betur og að ég hefði ekki gert mér grein fyrir því nógu fljótt hvers konar manneskja hann væri. Mér þykir það afskaplega leitt og þetta er ábyrgð sem ég þarf að axla,“ segir í yfirlýsingu prinsessunnar til fjölmiðla. Fjöldi nafntogaðra einstaklinga er nefndur í Epstein-skjölunum, meðal annars fyrrverandi forsetafrú Íslands, Dorrit Moussaieff. Danakonungur og Svíaprinsessa nefnd Enn fremur er fleira kóngafólk en Mette-Marit nefnt í skjölunum. Friðrik Danakonungur, sem þá var krónprins, er nefndur í skjölunum í tengslum við nokkra viðburði frá árinu 2012 en Epstein sjálfur var ekki á gestalista neinna þessara viðburða. Í yfirlýsingu úr Amalíuborgarhöll segir að konungurinn hafi aldrei hitt kynferðisafbrotamanninn en samkvæmt póstsamskiptum átti Friðrik að hitta einn af helstu samstarfsmönnum Epsteins, breska kauphéðininn Ian Osborne. Sófía Svíaprinsessa er einnig nefnd, þá í tengslum við sýningu á Boradway árið 2012, þar sem henni var boðið sem einum af gestum Epsteins. Var það aftur á móti áður en hún kvæntist Filipusi Svíaprins og varð þannig prinsessa. Sænska höllin hefur oft áður gefið það út að Sófía hafi áður þekkt Epstein í kringum 2005 en hafi ekki hitt hann í um það bil 20 ár. Þarna eru ótalin tengsl Andrew Mountbatten-Windsor, sem hefur verið sviptur titli sínum sem Andrés Bretaprins vegna náinna tengsla hans við Epstein. 