Innlent

Kjartan Kjartans­son hlaut blaða­manna­verð­laun ársins

Agnar Már Másson skrifar
skjáskot

Kjartan Kjartansson, blaðamaður Vísis, hlaut blaðamannaverðlaun ársins 2025 fyrir umfjöllun sína um loftslagsmál. 

Þetta var tilkynnt á verðlaunaafhendingu á Listasafni Reykjavíkur upp úr klukkan 18 í kvöld.

Kjartan var tilnefndur fyrir fréttaskýringar um loftslagsmál á Vísi og fyrir að skýra flókin umfjöllunarefni á mannamáli án þess að afsláttur sé gefinn af fagmennsku. Tilnefninganefnd sagði að Kjartan hefði sýnt elju við öflun gagna og fylgt málum vel eftir. Hann afhjúpaði misskilning stjórnvalda á losunarmarkmiði Íslands í samstarfi við Evrópusambandið sem varð til þess að íslensk stjórnvöld þurftu að endurskoða markmið sín vegna Parísarsamningsins.

Í þakkarræðu sinni í kvöld nefndi Kjartan hve erfitt væri fyrir íslenska blaðamenn að sérhæfa sig í einhverju. Því þætti honum ánægjulegt að umfjöllun sem þætti „kannski ekki mjög sexí“, eins og fréttir um loftslagsmál og losunarheimildir, væri veitt eftirtekt.

Kristín Sigurðardóttir og Ingvar Haukur Guðmundsson á Rúv unnu verðlaun fyrir umfjöllun ársins 2025, nánar tiltekið fyrir umfjöllun í Kveik um afleiðingar alvarlegrar e.coli matarsýkingar.

Verðlaun fyrir viðtal ársins 2025 hlaut Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir á Heimildinni fyrir viðtal við Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands, yfir nokkurra daga skeið þar sem forsetinn greindi frá sársaukafullri reynslu í barnæsku og kynferðisofbeldi.

Sigurvegarar í flokki rannsóknarblaðamennsku ársins 2025 voru svo Helgi Seljan og Árni Þór Theódórsson hjá Rúv fyrir umfjöllun í Kveik um umfangsmiklar njósnaaðgerðir sem stóðu yfir vikum saman haustið 2012 að undirlagi Björgólfs Thors Björgólfssonar, eða PPP-málið eins og það er kallað.

Fréttin verður uppfærð.

Fjölmiðlar Sýn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

