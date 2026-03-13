Kjartan Kjartansson, blaðamaður Vísis, hlaut blaðamannaverðlaun ársins 2025 fyrir umfjöllun sína um loftslagsmál.
Þetta var tilkynnt á verðlaunaafhendingu á Listasafni Reykjavíkur upp úr klukkan 18 í kvöld.
Kjartan var tilnefndur fyrir fréttaskýringar um loftslagsmál á Vísi og fyrir að skýra flókin umfjöllunarefni á mannamáli án þess að afsláttur sé gefinn af fagmennsku. Tilnefninganefnd sagði að Kjartan hefði sýnt elju við öflun gagna og fylgt málum vel eftir. Hann afhjúpaði misskilning stjórnvalda á losunarmarkmiði Íslands í samstarfi við Evrópusambandið sem varð til þess að íslensk stjórnvöld þurftu að endurskoða markmið sín vegna Parísarsamningsins.
Í þakkarræðu sinni í kvöld nefndi Kjartan hve erfitt væri fyrir íslenska blaðamenn að sérhæfa sig í einhverju. Því þætti honum ánægjulegt að umfjöllun sem þætti „kannski ekki mjög sexí“, eins og fréttir um loftslagsmál og losunarheimildir, væri veitt eftirtekt.
Kristín Sigurðardóttir og Ingvar Haukur Guðmundsson á Rúv unnu verðlaun fyrir umfjöllun ársins 2025, nánar tiltekið fyrir umfjöllun í Kveik um afleiðingar alvarlegrar e.coli matarsýkingar.
Verðlaun fyrir viðtal ársins 2025 hlaut Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir á Heimildinni fyrir viðtal við Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands, yfir nokkurra daga skeið þar sem forsetinn greindi frá sársaukafullri reynslu í barnæsku og kynferðisofbeldi.
Sigurvegarar í flokki rannsóknarblaðamennsku ársins 2025 voru svo Helgi Seljan og Árni Þór Theódórsson hjá Rúv fyrir umfjöllun í Kveik um umfangsmiklar njósnaaðgerðir sem stóðu yfir vikum saman haustið 2012 að undirlagi Björgólfs Thors Björgólfssonar, eða PPP-málið eins og það er kallað.
