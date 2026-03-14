Matthías leiðir Fram­sókn í Ár­borg

Agnar Már Másson skrifar
Matthías Bjarnason, tæknimaður og varabæjarfulltrúi, leiðir lista Framsóknar í Árborg fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar 2026.  Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi, verkefnastjóri og forvarnarfulltrúi, skipar annað sætið.

Framboðslisti B-listans í Árborg fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar var kynntur og samþykktur einróma á félagsfundi Framsóknarfélags Árborgar í gærkvöldi.

Frá þessu er greint í tilkynningu. Arnar Freyr Ólafsson fyrirækjaráðgjafi, sem leiddi listann fyrir fjórum árum, skipar 3. sætið

Listinn allur er eftirfarandi:

1. Matthías Bjarnason, tæknimaður og varabæjarfulltrúi

2. Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi, verkefnastjóri og forvarnarfulltrúi

3. Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi, framkvæmdastjóri og fyrirtækjaráðgjafi

4. Guðrún Rakel Svandísardóttir, skólastjóri

5. Magnús Benediktsson, rekstrarstjóri

6. Kristín Júlía Hannesdóttir, sjúkraþjálfari

7. Árdís Lilja Gísladóttir, grafískur hönnuður

8. Guri Hilstad Ólason, ráðgjafi og starfsmaður sendiráðs

9. Óskar Hróbjartsson, fangavörður

10. Ólafur Már Ólafsson, húsasmiður og bóndi

11. Ólafía Ingólfsdóttir (Lóa), eldri borgari

12. Þorvaldur Guðmundsson, umsjónamaður fasteigna hjá HSU

13. Böðvar Arnarsson, húsasmiður í meistara- og slökkviliðsnámi

14. Erna Guðjónsdóttir, tómstunda- og félagsmálafræðingur

15. Gissur Jónsson, starfsmaður Umf. Selfoss

16. Iða Marsibil, framkvæmdastjóri

17. Guðmundur Heiðar Ágústsson, slökkviliðs og sjúkraflutningamaður

18. Sólveig Þorvaldsdóttir, bygginga- og jarðskjálftaverkfræðingur

19. Ragnar Geir Brynjólfsson, organisti og fyrrverandi kerfisstjóri

20. Gils Einarsson, fyrrverandi formaður Suðurlandsdeildar VR

21. Kolbrún J. Erlendsdóttir, formaður Suðurlandsdeildar VR og formaður Framsóknarfélags Árborgar

22. Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, lögfræðingur og fyrrverandi þingmaður

Árborg Framsóknarflokkurinn Sveitarstjórnarkosningar 2026

