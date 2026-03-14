Matthías leiðir Framsókn í Árborg Agnar Már Másson skrifar 14. mars 2026 01:43 Matthías Bjarnason leiðir listann. Aðsend Matthías Bjarnason, tæknimaður og varabæjarfulltrúi, leiðir lista Framsóknar í Árborg fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar 2026. Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi, verkefnastjóri og forvarnarfulltrúi, skipar annað sætið. Framboðslisti B-listans í Árborg fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar var kynntur og samþykktur einróma á félagsfundi Framsóknarfélags Árborgar í gærkvöldi. Frá þessu er greint í tilkynningu. Arnar Freyr Ólafsson fyrirækjaráðgjafi, sem leiddi listann fyrir fjórum árum, skipar 3. sætið Listinn allur er eftirfarandi: 1. Matthías Bjarnason, tæknimaður og varabæjarfulltrúi2. Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi, verkefnastjóri og forvarnarfulltrúi3. Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi, framkvæmdastjóri og fyrirtækjaráðgjafi4. Guðrún Rakel Svandísardóttir, skólastjóri5. Magnús Benediktsson, rekstrarstjóri6. Kristín Júlía Hannesdóttir, sjúkraþjálfari7. Árdís Lilja Gísladóttir, grafískur hönnuður8. Guri Hilstad Ólason, ráðgjafi og starfsmaður sendiráðs9. Óskar Hróbjartsson, fangavörður10. Ólafur Már Ólafsson, húsasmiður og bóndi11. Ólafía Ingólfsdóttir (Lóa), eldri borgari12. Þorvaldur Guðmundsson, umsjónamaður fasteigna hjá HSU13. Böðvar Arnarsson, húsasmiður í meistara- og slökkviliðsnámi14. Erna Guðjónsdóttir, tómstunda- og félagsmálafræðingur15. Gissur Jónsson, starfsmaður Umf. Selfoss16. Iða Marsibil, framkvæmdastjóri17. Guðmundur Heiðar Ágústsson, slökkviliðs og sjúkraflutningamaður18. Sólveig Þorvaldsdóttir, bygginga- og jarðskjálftaverkfræðingur19. Ragnar Geir Brynjólfsson, organisti og fyrrverandi kerfisstjóri20. Gils Einarsson, fyrrverandi formaður Suðurlandsdeildar VR21. Kolbrún J. Erlendsdóttir, formaður Suðurlandsdeildar VR og formaður Framsóknarfélags Árborgar22. Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, lögfræðingur og fyrrverandi þingmaður Árborg Framsóknarflokkurinn Sveitarstjórnarkosningar 2026