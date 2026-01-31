Arsenal náði sjö stiga forskoti á toppi ensku úrvalsdeildarinnar með 0-4 sigri á Leeds United á Elland Road í dag. Þetta var fyrsti sigur Arsenal í fjórum deildarleikjum.
Arsenal er nú með 53 stig, sjö stigum meira en Manchester City sem mætir Tottenham á morgun.
Martín Zubimendi kom gestunum frá Lundúnum yfir á 27. mínútu þegar hann skallaði fyrirgjöf Nonis Madueke í netið. Ellefu mínútum síðar sló Karl Darlow, markvörður heimamanna, boltann í netið eftir hornspyrnu frá Madueke.
Viktor Gyökeres kom Arsenal í 0-3 þegar hann skoraði eftir fyrirgjöf frá Gabriel Martinelli á 69. mínútu. Þetta var fyrsta deildarmark sænska framherjans í sjö deildarleikjum, eða síðan hann skoraði sigurmark Arsenal gegn Everton, 0-1, 20. desember í fyrra.
Gabriel Jesus skoraði svo fjórða og síðasta mark Arsenal fjórum mínútum fyrir leikslok. Hann sneri sér þá laglega í teignum og skoraði með skoti út við stöng. Lokatölur 0-4, Arsenal í vil.
Leeds er í 16. sæti deildarinnar með 26 stig, sex stigum frá fallsæti.