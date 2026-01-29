„Hættulegasti maður Noregs“ fannst látinn í fangaklefa Kjartan Kjartansson skrifar 29. janúar 2026 10:45 Stig Millehaugen var 56 ára þegar hann lést. Hann framdi að minnsta kosti tvö morð á löngum sakaferli og var grunaður um það þriðja. Norska lögreglan Norskur fangi sem afplánaði dóm fyrir morð og var lýst sem hættulegasta manni Noregs fannst látinn í klefa sínum í morgun. Lögregla rannsakar hvernig lát fangans bar að en hann var aðeins 56 ára gamall. Ekki liggur fyrir hvað dró Stig Millehaugen, einn alræmdasta glæpamann Noregs, til bana. Hann fannst látinn í fangaklefa sínum í Kongsvinger-fangelsinu í Þrándheimi rétt fyrir klukkan átta að norskum tíma í morgun. Lögreglan segir að lík hans verði krufið og starfsmenn og samfangar Millehaugen sem voru í samneyti við hann verði yfirheyrðir, að því er segir í frétt norska blaðsins VG. Millehaugen varði nær öllum fullorðinsárum sínum í fangelsi fyrir morð, vopnað rán, þjófnað og bílstuld. Hann var dæmdur til 21 árs fangelsisvistar árið 2012 fyrir að hafa myrt leiðtoga glæpagengis gegn greiðslu. Millehaugen strauk ítrekað úr fangelsi, síðast árið 2022 þegar hann skilaði sér ekki aftur eftir dagsleyfi. Lýst var eftir honum alþjóðlega og dauðaleit gerð að honum í Noregi. Þegar Millehaugen strauk úr fangelsi árið 1992 skaut hann fangavörð til bana. Hann hlaut fangelsisdóm fyrir það morð árið 1993. Þá hafa norsk yfirvöld grunað Millehaugen um þriðja morðið frá því í fyrra, að þessu sinni á ræningja sem var skotinn til bana í Osló. Millehaugen var í leyfi frá fangelsinu þegar maðurinn fannst myrtur í skógi fyrir utan höfuðborgina. Hann neitaði sök en sagðist þó hafa orðið vitni að drápinu. Noregur Andlát Erlend sakamál Mest lesið Hljóp inn í brennandi byggingu til að bjarga nágrannanum Innlent Sveitarstjóra ekki heimilt að banna hundahald Innlent Ellefu meðlimir glæpafjölskyldu teknir af lífi í Kína Erlent „Hættulegasti maður Noregs“ fannst látinn í fangaklefa Erlent Vísar ásökunum um óeðlileg afskipti í kosningabaráttu á bug Innlent Spyr hvort ekki sé tími á að Palestínumenn snúi aftur í friðinn heima Innlent Hátt í sjötíu ár síðan það snjóaði eins lítið Innlent Leigubílar verði á lituðum númeraplötum Innlent Hvort myndu þau hringja fyrst til baka í Pétur eða Hildi? Innlent Segir Venesúela munu þurfa að sækja um úthlutun úr eigin olíusjóði í Katar Erlent Fleiri fréttir „Hættulegasti maður Noregs“ fannst látinn í fangaklefa Segir Venesúela munu þurfa að sækja um úthlutun úr eigin olíusjóði í Katar Ellefu meðlimir glæpafjölskyldu teknir af lífi í Kína Fundu fjarlægustu vetrarbrautina hingað til Segir útsendara „mögulega“ ekki hafa fylgt verkreglum Segir Trump ekki reiðan Íslandi Dómsdagsklukkan færð fram Sendir herskipaflota að Íran og hótar „ofbeldi“ Helsta klappstýran sögð slegin yfir sálarástandi Trumps Verða ekki viðstödd réttarhöld stjúpsonarins Vilja veita þúsundum sem dvelja ólölega á Spáni dvalarleyfi Ná saman um myndun minnihlutastjórnar í Hollandi Maður sprautaði illa lyktandi vökva á Ilhan Omar Róa á nýnasistamið í leit að ICE-liðum Dómari stöðvar brottflutning Liam og föður hans Bandaríkin hyggja á heræfingar í Mið-Austurlöndum Svíar líta til kjarnorkuvopna Tónninn breytist með yfirmannaskiptum hjá ICE Tala fallinna og særðra nálgast tvær milljónir Svíar hyggjast lækka sakhæfisaldur „Móðir allra samninga“ Um þriðjungur Dana fær 50 þúsund króna „matartékka“ beint í vasann frá ríkinu Segja mögulegt að yfir 30.000 hafi verið drepin í mótmælunum Franska þingið samþykkti símabann hjá börnum Evrópusambandið og Indland ganga frá fríverslunarsamningi Bovino sendur til Kaliforníu og Leavitt dregur í land Lét þingmenn heyra það og sagði Evrópu ekki geta varið sig sjálfa Trump sagður hafa lofað óháðum rannsóknum í Minnesota Einn lifði flugslys í Maine af en sjö dóu Hafa fundið lík síðasta gíslsins á Gasa Sjá meira