Manchester United kom sér upp í 4. sæti og hleypti enn meiri spennu í titilslaginn í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær, með 3-2 útisigri gegn Arsenal. Glæsimark Patrick Dorgu stóð þar upp úr en öll mörkin má sjá á Vísi.
Mörkin úr leiknum ásamt ummælum stjóra liðanna, þeirra Mikel Arteta og Michael Carrick, má sjá í spilaranum hér að neðan.
Arsenal komst yfir á 29. mínútu með sjálfsmarki Lisandro Martínez en Bryan Mbeumo nýtti skelfileg mistök Martins Zubimendi og jafnaði metin fyrir hálfleik.
Snemma í seinni hálfleik skoraði Patrick Dorgu svo stórglæsilegt mark, utan teigs í þverslána og inn. Það tók sinn tíma að staðfesta markið þar sem að boltinn hafði farið í hönd Danans í aðdragandanum en markið fékk á endanum að standa.
Mikel Merino náði að jafna metin fyrir Arsenal á 84. mínútu en varamaðurinn Matheus Cunha skoraði sigurmark United skömmu síðar.
Sigurinn fleytti United upp fyrir Liverpool og Chelsea, í 4. sæti með 38 stig eftir 23 leiki. Liðið er átta stigum á eftir Manchester City og Aston Villa en Arsenal er áfram á toppnum með 50 stig, með fjögurra stiga forskot.