Heiðdís leggur skóna á hilluna Ágúst Orri Arnarson skrifar 25. janúar 2026 15:32 Heiðdís hefur ákveðið að hætta í fótbolta. Heiðdís Lillýardóttir, Íslands- og bikarmeistari með Breiðablik, hefur ákveðið að leggja skóna á hilluna. Heiðdís verður þrítug á árinu en hún hóf meistaraflokksferilinn aðeins fjórtán ára gömul með liði Hattar á Egilsstöðum. Hún skipti til Selfoss og steig skrefið upp í efstu deild árið 2015. Árið 2017 gekk hún svo til liðs við Breiðablik og spilaði í Kópavoginum til 2022, þegar hún hélt út í atvinnumennsku. Hún var um skeið hjá Benfica í Portúgal en skipti svo til Sviss. Dvölin hjá Basel entist aðeins í rúmt ár og Heiðdís sneri aftur heim, barnshafandi, árið 2024. Hún endaði ferilinn svo sem Íslands- og bikarmeistari með Breiðablik sumarið 2025 og spilaði samanlagt 22 leiki. Heiðdís á átján landsleiki að baki fyrir yngri landslið Íslands. View this post on Instagram „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið en ætla að segja bless… í bili….. því maður veit aldrei“ skrifar Heiðdís í færslu á Instagram.„Litla ég frá Egilsstöðum hefði verið svo stolt að sjá allt sem ég hef upplifað í gegnum fótboltann. Öll aukavinnan skilaði sér svo sannarlega. Ég hafði rosalega mikla ástríðu og keppnisskap sem barn og átti mér stóra drauma en aldrei hefði mér dottið í hug að ég myndi vinna alla þessa titla, spila alla þessa stóru leiki í 16 liða úrslitum í Meistaradeildinni og Evrópukeppninni og fara út í atvinnumennsku til tveggja landa. Fótboltinn hefur verið númer 1, 2 og 3 nánast allt mitt líf. Ég gaf mig alla í þetta, barðist fyrir liðin mín og tók á móti öllum mótlætum með höfuðið hátt og hélt áfram. Ástríðan var það mikil að þetta var allt saman þess virði. Ég geng södd og sátt frá borði og sé ekki eftir neinu. Allt fólkið sem ég hef kynnst og lært af er samt það sem stendur uppúr. - Þjálfarar og sjúkraþjálfarar sem ég lít upp til og mun leita ráða til í framtíðinni og liðsfélagar/vinkonur sem munu fylgja mér í gegnum lífið. Verð alltaf svo þakklát fyrir öll þessi ár. Takk fyrir mig.“ Besta deild kvenna Breiðablik Evrópubikar kvenna í fótbolta Mest lesið „Gífurlega tilfinningaþrungið“ fyrir sænsku stjörnuna Handbolti „Ég er eiginlega farinn að hata smá Dag Sigurðsson“ Handbolti „Miklu betra lið en Króatía“ Handbolti Hneig niður á sviðinu eftir að hafa náð vigt Sport „Eitt besta lið í heimi“ Handbolti Svíþjóð - Ísland | Allt undir á útivelli Handbolti Sú besta í heimi er ólétt Sport Mismælti sig harkalega í beinni útsendingu Handbolti Danskur landsliðsmaður greindist með krabbamein Körfubolti Estevao með mark og stoðsendingu gegn lánlausu Palace liði Enski boltinn Fleiri fréttir Heiðdís leggur skóna á hilluna Víkingur og Þróttur mætast í úrslitaleik Reykjavíkurmótsins Elísa fer frá Val til Breiðabliks Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Rugluðust á nafni nýja leikmannsins Sigurður Bjartur á leið til Spánar? Stjarnan selur Adolf Daða til FH Þór/KA fær þrjá leikmenn frá Stólunum á fimm leikmanna degi Fyrirliði FHL er mættur í Laugardalinn Telma eltir þjálfarann í Garðabæinn Hringdu dag og nótt til að klófesta Guðmund: „Konan var að verða geðveik á þeim“ Bryndís Arna er komin heim og samdi við Breiðablik Gummi Tóta orðinn leikmaður ÍA Þróttur skellti KR í Reykjavíkurmótinu KR fær tvo unga Ganverja Breytingar hjá Breiðabliki „Á eftir bolta kemur barn“ Viðar Örn leitaði sér aðstoðar við áfengis- og spilafíkn Trúin eykst á Suðurnesjum með komu McLaughlin Blikar farnir að fylla í skörðin Víkingur og Breiðablik mætast í fyrsta leik Bestu deildarinnar Rafael Máni eltir rætur sínar upp á Skaga Tveir ungir varnarmenn til FH Kristín Dís áfram í herbúðum Blika Miðbær Reykjavíkur er Íslandsmeistari Snýr aftur til Íslands og tekur við ÍBV Róbert með þrennu í sigri KR Fram lagði Leiknismenn Landsliðsbræður Palestínu sameinast í Keflavík Bikarhetjan til KA Sjá meira