Íslenski boltinn

Víkingur og Þróttur mætast í úr­slita­leik Reykjavíkurmótsins

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Þróttur og Víkingur munu berjast um Reykjavíkurmeistaratitilinn.
Þróttur og Víkingur munu berjast um Reykjavíkurmeistaratitilinn.

Víkingur og Þróttur munu mætast í úrslitaleik Reykjavíkurmótsins.

Víkingur gerði 1-1 jafntefli við Fram í dag en Karl Friðleifur Gunnarsson skoraði mark Víkinga. Stigið dugði til að tryggja þeim toppsætið í A-riðli en ÍR varð í öðru sæti, Fjölnir, Fram og Leiknir þar fyrir neðan.

Þróttur endaði í efsta sæti B-riðils, ofar en Fylkir, KR og Valur. Þróttarar höfðu unnið fyrstu tvo leikina en gerðu markalaust jafntefli við Fylki í dag.

Úrslitaleikur Víkings og Þróttar fer fram þann 22. febrúar næstkomandi.

KR vann Val 2-0 í leik liðanna í dag og Valsmenn enda því stigalausir.

Á sama tíma gerðu ÍR og Leiknir 1-1 jafntefli.

Þróttur Reykjavík Víkingur Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið