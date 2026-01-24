Víkingur og Þróttur mætast í úrslitaleik Reykjavíkurmótsins Ágúst Orri Arnarson skrifar 24. janúar 2026 16:39 Þróttur og Víkingur munu berjast um Reykjavíkurmeistaratitilinn. Víkingur og Þróttur munu mætast í úrslitaleik Reykjavíkurmótsins. Víkingur gerði 1-1 jafntefli við Fram í dag en Karl Friðleifur Gunnarsson skoraði mark Víkinga. Stigið dugði til að tryggja þeim toppsætið í A-riðli en ÍR varð í öðru sæti, Fjölnir, Fram og Leiknir þar fyrir neðan. Þróttur endaði í efsta sæti B-riðils, ofar en Fylkir, KR og Valur. Þróttarar höfðu unnið fyrstu tvo leikina en gerðu markalaust jafntefli við Fylki í dag. Úrslitaleikur Víkings og Þróttar fer fram þann 22. febrúar næstkomandi. KR vann Val 2-0 í leik liðanna í dag og Valsmenn enda því stigalausir. Á sama tíma gerðu ÍR og Leiknir 1-1 jafntefli. Þróttur Reykjavík Víkingur Reykjavík Mest lesið Besta sætið um Ómar: Væri búið að heyrast eitthvað ef þetta væri Aron eða Óli Handbolti „Ég er að fara aftur til Svíþjóðar“ Handbolti Össur gagnrýndi fýlulegar og miskunnarlausar spurningar Loga Handbolti Sjáðu myndirnar: Beygðir en ekki brotnir á bóndadegi Handbolti Mismælti sig harkalega í beinni útsendingu Handbolti Jói Berg vill draga úr auglýsingaflóðinu í kringum handboltann Handbolti Haukur heill heilsu: „Þetta var svakalegt högg“ Handbolti Markamet slegið þegar Frakkar pökkuðu Portúgölum saman Handbolti Sonur Wayne Rooney spilaði á Old Trafford Enski boltinn Náðu loksins Ólympíufaranum á lista FBI yfir hættulegustu glæpamennina Sport Fleiri fréttir Víkingur og Þróttur mætast í úrslitaleik Reykjavíkurmótsins Elísa fer frá Val til Breiðabliks Oliver hættur í fótbolta vegna meiðsla Rugluðust á nafni nýja leikmannsins Sigurður Bjartur á leið til Spánar? Stjarnan selur Adolf Daða til FH Þór/KA fær þrjá leikmenn frá Stólunum á fimm leikmanna degi Fyrirliði FHL er mættur í Laugardalinn Telma eltir þjálfarann í Garðabæinn Hringdu dag og nótt til að klófesta Guðmund: „Konan var að verða geðveik á þeim“ Bryndís Arna er komin heim og samdi við Breiðablik Gummi Tóta orðinn leikmaður ÍA Þróttur skellti KR í Reykjavíkurmótinu KR fær tvo unga Ganverja Breytingar hjá Breiðabliki „Á eftir bolta kemur barn“ Viðar Örn leitaði sér aðstoðar við áfengis- og spilafíkn Trúin eykst á Suðurnesjum með komu McLaughlin Blikar farnir að fylla í skörðin Víkingur og Breiðablik mætast í fyrsta leik Bestu deildarinnar Rafael Máni eltir rætur sínar upp á Skaga Tveir ungir varnarmenn til FH Kristín Dís áfram í herbúðum Blika Miðbær Reykjavíkur er Íslandsmeistari Snýr aftur til Íslands og tekur við ÍBV Róbert með þrennu í sigri KR Fram lagði Leiknismenn Landsliðsbræður Palestínu sameinast í Keflavík Bikarhetjan til KA Þrótti berst mikill liðsstyrkur úr Keflavík Sjá meira