Elísa fer frá Val til Breiðabliks

Elísa Viðarsdóttir, fyrrum fyrirliði Vals, er gengin til liðs við Breiðablik í Bestu deild kvenna.
Elísa er uppalin hjá ÍBV og spilaði tvö tímabil með Kristianstad í Svíþjóð en hefur verið leikmaður Vals síðan 2016. Með Valsliðinu hefur hún orðið margfaldur Íslands- og bikarmeistari og verið fyrirliði liðsins síðustu ár.
Auk þess hefur Elísa leikið 53 A-landsleiki fyrir Íslands hönd. Hún var í leikmannahópi landsliðsins í Þjóðadeildinni í haust en hefur ekki spilað landsleik síðan 2023.
Elísa er þriðji leikmaðurinn sem gengur til liðs við Breiðablik á síðustu dögum en áður höfðu Bryndís Arna Níelsdóttir og Katelyn Duong samið við klúbbinn í Kópavogi.
Breiðablik er þannig að fylla í skörðin sem stjörnuleikmenn liðsins á síðasta tímabili skildu eftir sig.
Næsti leikur er einmitt gegn Val, fyrrum félagi Elísu, í deildabikarnum þann 5. febrúar. Breiðablik spilar svo átta liða úrslitaeinvígi í Evrópubikarnum gegn BK Hacken, sem hefst þann 11. febrúar.