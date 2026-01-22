Bein útsending: Trump kynnir friðarráðið Samúel Karl Ólason skrifar 22. janúar 2026 10:10 Donald Trump á sviði í Davos í morgun. AP/Evan Vucci Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, ætlar að kynna svokallaða friðarráð sitt á fundi Alþjóðaefnahagsráðsins í Davos í Sviss í dag. Ráð þetta þykir nokkuð umdeilt en það átti upprunalega að halda utan um málefni Gasastrandarinnar. Nú er útlit fyrir að Trump vilji að það leysi Sameinuðu þjóðirnar af hólmi. Miklar efasemdir eru uppi um friðarráð Trumps og sérstaklega, að virðist, í Evrópu, en ráðamenn fárra Evrópuríkja virðast tilbúnir til að ganga til liðs við ráðið. Kynningin hófst klukkan rétt rúmlega tíu og má sjá hana í beinni útsendingu hér að neðan. Fréttin verður uppfærð. Hugmyndin um friðarráðið stakk fyrst upp kollinum í tuttugu liða friðaráætlun Trump-liða varðandi átökin á Gasaströndinni en sú áætlun fékk stuðning öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. Síðan þá hefur hugmyndin undið upp á sig og hefur Trump talað um að ráðið eigi að koma að því að stuðla að friði í heiminum. Fyrr í vikunni var hann spurður hvort hann sæi fyrir sér að friðarráðið ætti að leysa Sameinuðu þjóðirnar af hólmi sagði hann að svo gæti vel farið. Hann gagnrýndi Sameinuðu þjóðirnar, eins og hann hefur lengi gert. Beðið eftir kynningu friðarráðs Trumps í Davos.AP/Markus Schreiber Starfsmenn Trumps í Hvíta húsinu segjast eiga von á því að þrjátíu ríki gangi til liðs við friðarráðið og að um fimmtíu hafi verið boðið sæti. Samkvæmt AP fréttaveitunni er vitað til þess að ráðamenn í Argentínu, Armeníu, Aserbaídsjan, Barein, Belarús, Egyptalandi, Ungverjalandi, Indónesíu, Jórdaníu, Kasakstan, Kósóvó, Marokkó, Pakistan, Katar, Sádi-Arabíu, Tyrklandi, Sameinuðu arabísku furstadæmunum, Úsbekistan og Víetnam, hafi samþykkt að taka þátt í friðarráðinu. Önnur ríki sem vitað er að hafa fengið boð í ráðið eru Frakkland, Noregur, Slóvenía, Svíþjóð, Bretland, Kambódía, Kína, Króatía, Þýskaland, Ítalía, framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, Paragvæ, Rússland, Singapúr og Úkraína. Donald Trump Mest lesið Samkomulagið veiti Bandaríkjunum aðgang að auðlindum Grænlands Erlent Viðurkenni nú að hafa beitt Íslendinga efnahagslegri hernaðaraðgerð Innlent Handtóku fimm ára dreng og föður hans og sendu til Texas Erlent Rutte samdi ekki við Trump fyrir hönd danska konungsríkisins Erlent Kjósendur Flokks fólksins ekki fyrir framan tölvu alla daga Innlent Algjörlega óásættanleg staða Innlent Davos-vaktin: „Við fengum allt sem við vildum“ Erlent Sveitarstjórnin og Penninn Eymundsson saman í eina sæng Innlent Ósammála um hvort Heiða sé „atvinnupólitíkus“ Innlent Sýknaður af ásökunum um aðgerðaleysi þegar nítján börn dóu Erlent Fleiri fréttir Bein útsending: Trump kynnir friðarráðið Sýknaður af ásökunum um aðgerðaleysi þegar nítján börn dóu Rutte samdi ekki við Trump fyrir hönd danska konungsríkisins Handtóku fimm ára dreng og föður hans og sendu til Texas Samkomulagið veiti Bandaríkjunum aðgang að auðlindum Grænlands „Ramma framtíðarsamkomulags“ náð um Grænland og hætt við tolla Var á ráðstefnunni í Davos: „Fólk andaði kannski aðeins léttar“ X fyllist af gríni um Ísland/Grænland Þessi hönd er um sjötíu þúsund ára gömul Verði að eignast þetta „stóra fallega stykki af ís“ Fyrstu viðbrögð við ræðu Donalds Trump: „Ég bíð enn eftir að mennirnir í hvítu sloppunum nái í hann“ Höfuðstöðvar UNRWA í Jerúsalem rifnar Reyndu að fá dómara til að hlutast til um mál Le Pen Eldræða Carney: „Ef þú ert ekki við borðið þá ertu á matseðlinum“ Davos-vaktin: „Við fengum allt sem við vildum“ Hvað býr bakvið sólgleraugu Macron? Morðingi Abe dæmdur í lífstíðarfangelsi Vél Trump snúið við en ræðan enn á dagskrá Telur Trump gera mistök Einn látinn eftir annað lestarslys á Spáni Óvæntur blaðamannafundur: Las „afrekabókina“ og sýndi myndir af glæpamönnum Fæðingum fækkaði um 1,62 milljónir milli ára Varaði við lögmáli frumskógarins og hæddist að Trump Beiting hervalds ólíkleg en ekki útilokuð Ráðherra Trumps segir Evrópu móðursjúka Skutu flugskeytum fyrir tólf milljarða á einni nóttu Fyrsta árinu af fjórum lokið Fjórar hákarlaárásir á aðeins 48 klukkustundum Trump fer mikinn á Truth Social og virðist ætla sér Kanada Vöruðu við slæmum skilyrðum á brautinni Sjá meira