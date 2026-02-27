Embættismenn á vegum Reykjavíkurborgar og fulltrúar verktaka sem hefur verið við framkvæmdir í Ölduselsskóla hnakkrifust á kaffistofu kennara á miðvikudag, að viðstöddum kennurum.
Þetta herma heimildir fréttastofu Sýnar.
Skóla- og frístundasvið borgarinnar er sagt hafa sagt verktakanum upp án fyrirvara en samkvæmt ályktun starfsmannafundar sem dagsett er í gær segir að öryggisbúnaður sem settur var upp til að forða slysum og koma í veg fyrir að myglugró og önnur heilsuspillandi efni dreifðu sér, hafi verið tekinn niður.
Þannig megi ætla að myglugró og heilsuspillandi efni hafi nú dreift sér um skólann, með tilheyrandi hættu fyrir nemendur og starfsfólk. Þá segir að bæði innan og utanhúss séu vinnusvæði iðnaðarmann, sem tilheyrandi; óvörðum skurðum, hellum og steypubrotum.
„Starfsfólk Ölduselsskóla telur að núverandi vinnuumhverfi í skólanum sé hættulegt og heilsuspillandi starfsfólki og nemendum og treystir sér af þeim sökum ekki til að vinna í því umhverfi og taka ábyrgð á nemendum. Starfsfólk óttast bæði um heilsu og öryggi nemenda og starfsmanna,“ segir í ályktuninni.
Vísir greindi frá því í gær að skólahald í Ölduselsskóla hefði verið fellt niður í dag en leiða má líkur að því að sú ákvörðun hafi verið tekin í kjölfar ályktunar starfsfólksins.
Miklar framkvæmdir hafa átt sér stað við skólann en heimildir Vísis herma að um tuttugu rými séu ónothæf vegna myglu. Þá ræddi fréttastofa við heimildarmann í gær sem vildi ekki koma fram undir nafni en sagði um tíu starfsmenn komna í leyfi eða hafa sagt upp störfum og um þrjátíu hafa farið í heilsufarsskoðun vegna einkenna, mögulega af völdum myglu.
Í ályktuninni frá því í gær er þess krafist að nemendum og starfsfólki verði útvegað öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi. Ráðast þurfi tafarlaust í gerð áhættumats og áætlunar um breytingar.
„Starfsfólk treystir sér ekki til að vinna í því hættulega og heilsuspillandi vinnuumhverfi sem nú er í og við skólann og krefst tafarlausra viðbragða. Starfsfólk telur að núverandi vinnuumhverfi sé með þeim hætti að vinnuveitandi hafi brotið gegn lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980.
Með þessu viljum við að það komi skýrt fram að fyrir löngu sé búið að fara yfir þolmörk starfsfólks Ölduselsskóla og tímabært að líðan og staða starfsmanna sé virt og það komi viðbrögð við óskum okkar,“ segir í ályktuninni.
Ályktunin er undirrituð af trúnaðarmönnum kennara, almennra starfsmanna og öryggistrúnaðarmönnum.
Samkvæmt vef Reykjavíkurborgar hófust framkvæmdir við skólann síðasta sumar en þeim átti að ljúka nú í sumar. Viðgerðirnar áttu að snúast um að „fjarlægja rakaskemmt byggingarefni í nokkrum rýmum Ölduselsskóla.
Jafnframt verða grunnlagnir endurnýjaðar. Rýmin sem lagfærð verða eru unglingadeild, félagsmiðstöðin og kaffistofa starfsfólks. Nemendum unglindadeildar hefur verið komið fyrir í Seljakirkju á meðan framkvæmdir fara fram en þær munu bæta innivist þessara rýma. Til að trufla skólastarf sem minnst þá eru hávaðasamir verkþættir unnir eftir skólalok,“ segir á vef Reykjavíkurborgar.
Þá segir um stöðu framkvæmda í janúar síðastliðnum:
„Frá því að framkvæmdir hófust hefur áhersla verið lögð á að koma húsakynnum frístundar í lag svo starfsemi gæti hafist þar að nýju. Þann 2. janúar 2026 lauk framkvæmdum þar og húsið var afhent frístundahlutanum við mikla ánægju starfsmanna og er starfsemi hafin þar.
Vinna heldur áfram í kaffiaðstöðu starfsfólks og er reiknað með að henni ljúki á næstu vikum. Hönnun til að auka loftgæði í kaffistofunni stendur yfir auk þess sem framkvæmdir á öðrum hlutum hennar standa yfir.
Endurnýjun á stofum 18 og 19, sem eru nærri kaffistofunni og frístundinni, er langt komin.
Ráðist verður í frekari framkvæmdir og heildarendurnýjun skólans í framhaldinu.“