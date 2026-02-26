Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi og fyrrverandi Pírati, segir komið að kaflaskilum hjá sér eftir að henni var hafnað á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík.
Listi Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórnarkosningarnar í maí var samþykktur á fundi fulltrúaráðs flokksins í dag. Dóra Björt fékk ekki sæti en hún hafði sótt eftir 3. til 4. sæti í prófkjöri flokksins í janúar, en fékk ekki brautargengi þar heldur.
„Viðmið uppstillingarnefndar um breiða samstöðu um skipanir ofarlega á lista gagnast frekar óumdeildara fólki,“ skrifar Dóra Björt á Facebook, sem segist virða niðurstöurnar.
„Í mínum huga er það hvalreki að Regína Ásvaldsdóttir vermi 7. sætið, sá reynslumikli og öflugi leiðtogi,“ skrifar hún en Regína er bæjarstjóri Mosfelssbæjar.
Dóra kveðst engu að síður stolt af sínum störfum sem borgarfulltrúi. „Mér þótti vænt um að mælast nýverið sem einn vinsælasti borgarfulltrúinn, þrátt fyrir oft á tíðum óvægna umfjöllun,“ skrifar hún einnig.
Hún segist hafa lagt sig fram um að útskýra, fræða og skapa meiri sátt, með því að víkja sér ekki undan að svara fyrir erfið mál og setja með því andlit á kerfið.
„Það leiddi til þess að ég varð andlit umdeildasta máls kjörtímabilsins, að ósekju. En svona er pólitíkin,“ segir hún, væntanlega með vísan til Græna gímaldsins svokallaða við Álfabakka.
„Skipulagsmálin eru auk þess það umdeildasta sem við fáumst við. Allir hafa á þeim skoðun.“
Hún segir nú komið að kaflaskilum hjá sér eftir að hafa unnið í borgarstjórn í átta ár.
„Ég hef samið með góðum árangri um þrjá meirihluta. Gegnt formennsku í fimm ráðum og nefndum, tveimur stjórnarformennskum og komið að því að stýra gerð sjö fjárhagsáætlana, þar á meðal í gegnum heimsfaraldur,“ skrifar hún.
„Nú eru kaflaskil. Ný ævintýri og ný tækifæri til að vaxa.“