Leikmannahópur Manchester City mun endurgreiða miðakostnað 374 stuðningsmanna sem ferðuðust til Noregs til að verða vitni að óvæntu 3-1 tapi liðsins gegn Bodø/Glimt í Meistaradeildinni á þriðjudag.
Miðaverð á útileikinn kostaði um 25 pund og munu leikmenn City því leggja samanlagt 9.357 pund til að endurgreiða þeim sem lögðu leið sína norður fyrir heimskautsbaug en það er rúmlega ein og hálf milljón í íslenskum krónum.
Eftir 2-0 tap gegn Manchester United á laugardag lenti City 3-0 undir á móti norska félaginu áður en Rayan Cherki minnkaði muninn. Þá var fyrirliðinn Rodri rekinn af velli eftir að hafa fengið tvö gul spjöld á innan við mínútu.
Fyrirliðateymi City, sem samanstendur af Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri og Erling Haaland, sagði fyrir hönd leikmannahópsins: „Stuðningsmenn okkar skipta okkur öllu máli.“
„Við vitum hvaða fórnir stuðningsmenn okkar færa þegar þeir ferðast um allan heim til að styðja okkur, bæði heima og að heiman, og við munum aldrei taka því sem sjálfsögðum hlut. Þeir eru bestu stuðningsmenn í heimi.“
„Við gerum okkur líka grein fyrir því að þetta var mikið ferðalag fyrir stuðningsmennina sem studdu okkur í kuldanum á erfiðu kvöldi fyrir okkur á vellinum.“
„Að standa straum af kostnaði þessara miða fyrir stuðningsmennina sem ferðuðust til Bodø er það minnsta sem við getum gert.“
Þessi gjörningur hefur hlotið lof frá opinbera stuðningsmannaklúbbnum (OSC), enda voru fáar kröfur frá stuðningsmönnum um endurgreiðslu.
„Stuðningsmenn City ferðast á enda veraldar til að styðja liðið okkar og gærkvöldið norður fyrir heimskautsbaug var engin undantekning,“ sagði Kevin Parker, fulltrúi OSC Manchester City.
„Það er ekki auðvelt að komast til Bodø og frostið gerði kvöldið krefjandi á ýmsa vegu fyrir stuðningsmenn okkar. Stuðningsmenn City hafa ótrúleg tengsl við leikmennina á leikdegi og þessi gjörningur er enn ein áminningin um það samband – hann skiptir okkur miklu máli,“ sagði Parker.
„Við vitum að leikmennirnir eru vonsviknir með tapið gegn Bodø, en með næsta leik á heimavelli á laugardag er tækifæri til að komast aftur á sigurbraut og stuðningsmenn okkar munu láta vel í sér heyra.“
City varð fyrir einum stærstu óvæntu úrslitum í sögu Meistaradeildarinnar þegar Glimt kom þeim á óvart og þarf nú sigur í síðasta leik riðlakeppninnar gegn Galatasaray til að tryggja sér sæti meðal átta efstu liðanna.
Erling Haaland kallaði úrslitin „vandæðaleg“ og bað stuðningsmennina sem ferðuðust með liðinu afsökunar í viðtali við TNT Sports: „Bodø spilaði ótrúlegan fótbolta og þetta var verðskuldað.“
„Ég veit ekki hvað ég á að segja. Það sem ég get sagt er fyrirgefðu,“ sagði Haaland.