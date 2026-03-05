Fótbolti

Annar þjálfari hættur skömmu fyrir HM

Sindri Sverrisson skrifar
Walid Regragui náði mögnuðum árangri með Marokkó.
Walid Regragui hefur nú sent frá sér tilfinningaríkt myndband og endanlega staðfest það að hann sé hættur sem þjálfari Marokkó, aðeins um hundrað dögum áður en liðið hefur leik á HM karla í fótbolta í Ameríku.

Franski miðillinn L‘Equipe greindi frá brotthvarfi Regragui í gær g segir að Regragui hafi tilkynnt um afsögn sína strax eftir Afríkumótið í janúar. Þar tapaði Marokkó í úrslitaleiknum eftirminnilega gegn Senegal, 1-0 eftir framlengingu, eftir að Brahim Diaz klúðraði vítaspyrnu í lok venjulegs leiktíma.

Regragui getur einnig státað sig af því að hafa komið Marokkó í undanúrslit á HM í Katar 2022, örfáum mánuðum eftir að hann tók við liðinu, en það er langbesti árangur í sögu þjóðarinnar. Hann fór yfir tíma sinn með liðinu í myndbandi á Instagram.

Marokkóska knattspyrnusambandið mun hafa beðið Regragui um að halda afsögninni leyndri þar til að búið væri að finna arftaka hans.

L‘Equipe segir að arftakinn sé Mohamed Ouahbi sem síðasta haust gerði Marokkó að heimsmeisturum U20-landsliða, í fyrsta sinn.

Regragui skilur við Marokkó í 8. sæti heimslistans. Liðið mætir Brasilíu í fyrsta leik á HM þann 13. júní og er einnig í riðli með Haítí og Skotlandi.

Marokkó er ekki eina þjóðin sem neyðst hefur til að ráða nýjan landsliðsþjálfara skömmu fyrir HM því áður hafði Curacao fengið Fred Rutten til að taka við af Dick Advocaat sem varð að hætta vegna veikinda dóttur sinnar.

HM 2026 í fótbolta

