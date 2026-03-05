Annar þjálfari hættur skömmu fyrir HM Sindri Sverrisson skrifar 5. mars 2026 23:16 Walid Regragui náði mögnuðum árangri með Marokkó. Getty/Torbjorn Tande Walid Regragui hefur nú sent frá sér tilfinningaríkt myndband og endanlega staðfest það að hann sé hættur sem þjálfari Marokkó, aðeins um hundrað dögum áður en liðið hefur leik á HM karla í fótbolta í Ameríku. Franski miðillinn L‘Equipe greindi frá brotthvarfi Regragui í gær g segir að Regragui hafi tilkynnt um afsögn sína strax eftir Afríkumótið í janúar. Þar tapaði Marokkó í úrslitaleiknum eftirminnilega gegn Senegal, 1-0 eftir framlengingu, eftir að Brahim Diaz klúðraði vítaspyrnu í lok venjulegs leiktíma. Regragui getur einnig státað sig af því að hafa komið Marokkó í undanúrslit á HM í Katar 2022, örfáum mánuðum eftir að hann tók við liðinu, en það er langbesti árangur í sögu þjóðarinnar. Hann fór yfir tíma sinn með liðinu í myndbandi á Instagram. View this post on Instagram A post shared by Walid Regragui (@walid.regragui) Marokkóska knattspyrnusambandið mun hafa beðið Regragui um að halda afsögninni leyndri þar til að búið væri að finna arftaka hans. L‘Equipe segir að arftakinn sé Mohamed Ouahbi sem síðasta haust gerði Marokkó að heimsmeisturum U20-landsliða, í fyrsta sinn. Regragui skilur við Marokkó í 8. sæti heimslistans. Liðið mætir Brasilíu í fyrsta leik á HM þann 13. júní og er einnig í riðli með Haítí og Skotlandi. Marokkó er ekki eina þjóðin sem neyðst hefur til að ráða nýjan landsliðsþjálfara skömmu fyrir HM því áður hafði Curacao fengið Fred Rutten til að taka við af Dick Advocaat sem varð að hætta vegna veikinda dóttur sinnar. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Lyftuklaufinn útskrifaður af sjúkrahúsi og segir kraftaverk að hann geti gengið Golf Algjört hrun Spurs sem er stigi frá fallsæti Enski boltinn Finnst það sárt að mæta ekki skilningi eftir barnsburð Sport „Ekki svo að við séum að setja stein í götu hennar af því hún eignaðist barn“ Sport Uppgjörið: Valur - Fram 27-35 | Meistararnir fóru illa með toppliðið Handbolti Landsleikirnir við Svía ekki í Laugardalshöll Handbolti Sturla hefur átt erfitt með að borða og sofa Sport Hræddur um að hljóta varanlegan taugaskaða við að aka Formúlu 1 bíl Formúla 1 „Eruð þið tilbúin í blóð, svita og tár?“ Körfubolti „Þeir geta klárað þetta án mín“ Körfubolti Fleiri fréttir Annar þjálfari hættur skömmu fyrir HM Fram fær hávaxna Hvergerðinginn Þróttarar fyrstir til að vinna Fylki og enn barist um efsta sætið Algjört hrun Spurs sem er stigi frá fallsæti RÚV má gera fleiri auglýsingahlé í hverjum leik á HM Wirtz snúi aftur gegn Wolves Bræður settir í bann en fyrirliðinn sér tækifæri í skandalnum Kani í mark Víkinga „Aðeins eitt lið sem reyndi að spila fótbolta í dag“ „Talaði við nokkur lið en á endanum var Víkingur mest heillandi“ Sjáðu hælspyrnuna sem særði City, Dana klára United og þrennu Joao Pedro Segir Fabrizio Romano að skammast sín HM-draumar fleiri þjóða í uppnámi vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum Fámennt lið Newcastle fyrst til að vinna lærisveina Carrick Orri á leið í bikarúrslitaleik Joao Pedro sá um svakalegan viðsnúning Skytturnar styrktu stöðu sína á toppnum City missti tvisvar niður forystu gegn Forest Sonur Fletchers í sex leikja bann fyrir hómófóbísk ummæli Segir fulla innistæðu fyrir reiði Slot við leikmenn Meinað að selja miða á mikilvægan útileik gegn Liverpool Harry Maguire sakfelldur í Grikklandi Ejub látinn fara af fjárhagslegum ástæðum Svona virkar nýja rangstöðuregla Wengers Greiða skaðabætur vegna fjarveru Messi Myndband af Rodrygo að nudda hné Ronaldo fær nýja þýðingu Trump: „Mér er alveg sama hvort Íran tekur þátt í HM“ Toppbaráttan: Árlegi City-skriðþunginn og brúðarmærin sem vill verða brúður Gleði og sorg í Bítlaborginni í gærkvöldi: Sjáðu mörkin Liverpool setti afar svekkjandi met Sjá meira