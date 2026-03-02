Sesko-dagar á Old Trafford: „Vildum byggja upp sjálfstraustið hans“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. mars 2026 13:02 Benjamin Sesko fagnar sigurmarki sínu fyrir Manchester United á Old Trafford um helgina. Getty/Molly Darlington Slóvenski framherjinn Benjamin Sesko er farinn að líta út fyrir að vera alvöru leikmaður og mjög góð kaup sem er um leið að reynast dýrmætt í endurreisn Manchester United undir stjórn Michael Carrick. Þessi 22 ára gamli leikmaður er ekki bara að skora. Hann er að stíga upp þegar United þarf mest á honum að halda. Hann hefur skorað sigurmarkið eða jöfnunarmarkið í fjórum af síðustu fimm leikjum United. Þetta eru ekki leikir þar sem allir skora til að bæta tölfræðina því Sesko er að skila sínu á mikilvægustu augnablikunum, tryggja stig, breyta jafnteflum í sigra og spila stórt hlutverk í að koma United upp í þriðja sæti deildarinnar, sem myndi þýða sæti í Meistaradeildinni á næsta tímabili. Aðeins einn hefur skorað meira 2026 Aðeins Igor Thiago hjá Brentford (sjö) hefur skorað fleiri mörk í ensku úrvalsdeildinni á árinu 2026 en Sesko (sex), sem hafði aðeins skorað tvisvar í fimmtán leikjum í keppninni fyrir áramót. View this post on Instagram A post shared by FootballJOE (@footballjoe) „Hann er mjög góður leikmaður, við vildum byggja upp sjálfstraustið hans,“ bætti Bruno Fernandes, fyrirliði Manchester United, við um Sesko eftir leik. Bruno lagði upp markið fyrir Slóvenann og sást nokkrum sinnum ræða við hann í leiknum. Vill bæta sig „Hann er strákur sem vill bæta sig. Hann er aldrei ánægður með eitt mark. Hann er mjög meðvitaður um að hann þarf að skora viku eftir viku fyrir þetta félag. Vonandi skorar hann fleiri mörk héðan í frá og fram að lokum tímabilsins,“ sagði Fernandes. Sigurmark Sesko gegn Crystal Palace var aðeins það nýjasta en það fyrsta síðan honum var treyst til að byrja leik fyrir nýja stjórann sinn – og hann sýndi að hann getur verið meira en bara að vera frábær varamaður. Mikil vinna að baki Vinnan sem Carrick og starfslið hans hafa augljóslega lagt í með hinum 22 ára gamla leikmanni á æfingasvæðinu er að skila árangri og sjálfstraustið sem honum hefur verið innrætt er jafn augljóst. Áður en hann skoraði tvö mörk gegn Burnley í síðasta leik Darren Fletcher sem bráðabirgðastjóri hafði Sesko aðeins skorað tvö mörk í tíu fyrri byrjunarliðsleikjum á Old Trafford. Carrick tók við leikmanni sem hafði þegar farið í gegnum hálfstímabils aðlögun að ensku úrvalsdeildinni en hann á mikið hrós skilið fyrir að slípa þennan óslípaða demant sem hann var á fyrri hluta tímabilsins. Auðvelt að verða pirraður Það hefði verið auðvelt fyrir Sesko að vera pirraður stóran hluta af nýjustu sigurframmistöðu sinni eftir að hafa aðeins snert boltann sjö sinnum á fyrstu 35 mínútunum, en hann hélt þolinmæðinni og átti fjögur skot, þar á meðal frábæran skalla sem tryggði sigurinn. Hér fyrir ofan má sjá þessi fjögur mörk og hvernig þau hafa skilað United sjö dýrmætum stigum. Enski boltinn Manchester United Mest lesið Segir að sigurkarfa Elvars hafi verið ólögleg Körfubolti Vinkonur og liðsfélagar létust á leið heim af æfingu Sport Skellur fyrir bankabók HSÍ Handbolti Allir sem hylji munninn verði reknir út af Fótbolti Liverpool rak sérfræðinginn sinn og þá fór allt að gerast Enski boltinn Roy Keane næstum búinn að skemma feril Heimis Fótbolti Sara og fjölskylda örugg en staðan hræðir Fótbolti Ældi svakalega á völlinn en hélt svo áfram að spila Enski boltinn „Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu“ Enski boltinn „Hjartað mitt hætti næstum því að slá“ Enski boltinn Fleiri fréttir Sesko-dagar á Old Trafford: „Vildum byggja upp sjálfstraustið hans“ Chelsea jafnaði metið sem lið Heiðars Helgu setti Ældi svakalega á völlinn en hélt svo áfram að spila „Hjartað mitt hætti næstum því að slá“ „Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu“ Sjáðu hetjudáðir Sesko, hornamörk Arsenal og ófarir Tottenham Liverpool rak sérfræðinginn sinn og þá fór allt að gerast Arsenal vann hornspyrnukonsert Fjórða tap Tottenham í röð og fallhættan heldur áfram Sjóðheitur Sesko sendi United upp í þriðja sæti Harmar baulið á leikmenn sem fengu að brjóta föstu Sjáðu mörkin: Samherji Hákonar algjör klaufi og mikið drama í lokin Sjáðu Semenyo setja pressu á Arsenal og markasúpu Liverpool Semenyo hetjan og stutt í Arsenal Samherji skoraði tvö hjá Hákoni í hádramatískum slag Aldrei spurning á Anfield Evanilson kom í veg fyrir sætaskipti Hákon Rafn fær langþráð tækifæri í dag Segir stjörnuleikmanni sínum að hætta að hugsa um Arsenal Liverpool borgar hæstu launin í ensku úrvalsdeildinni Chelsea setti enskt met í taprekstri Botnliðið með óvæntan sigur á Aston Villa Algjört bull að gefa í skyn að starf Jürgens Klopp sé í hættu Molde kaupir ungan leikmann frá Liverpool Sparkað frá Chelsea en trónir nú á toppi tilverunnar Þeir mega eiga kokteilana, við drekkum alvöru pintur Eina sem var öðruvísi var graslyktin í göngunum fyrir leikinn Man Utd skilaði hagnaði en skuldirnar hækkuðu samt Onana ætlar að koma sér aftur í markið hjá Man. Utd Tók til varna fyrir Sterling: „Hvað er eiginlega að ykkur?“ Sjá meira