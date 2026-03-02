Enski boltinn

Sesko-dagar á Old Trafford: „Vildum byggja upp sjálfs­traustið hans“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Benjamin Sesko fagnar sigurmarki sínu fyrir Manchester United á Old Trafford um helgina.
Benjamin Sesko fagnar sigurmarki sínu fyrir Manchester United á Old Trafford um helgina. Getty/Molly Darlington

Slóvenski framherjinn Benjamin Sesko er farinn að líta út fyrir að vera alvöru leikmaður og mjög góð kaup sem er um leið að reynast dýrmætt í endurreisn Manchester United undir stjórn Michael Carrick.

Þessi 22 ára gamli leikmaður er ekki bara að skora. Hann er að stíga upp þegar United þarf mest á honum að halda. Hann hefur skorað sigurmarkið eða jöfnunarmarkið í fjórum af síðustu fimm leikjum United.

Þetta eru ekki leikir þar sem allir skora til að bæta tölfræðina því Sesko er að skila sínu á mikilvægustu augnablikunum, tryggja stig, breyta jafnteflum í sigra og spila stórt hlutverk í að koma United upp í þriðja sæti deildarinnar, sem myndi þýða sæti í Meistaradeildinni á næsta tímabili.

Aðeins einn hefur skorað meira 2026

Aðeins Igor Thiago hjá Brentford (sjö) hefur skorað fleiri mörk í ensku úrvalsdeildinni á árinu 2026 en Sesko (sex), sem hafði aðeins skorað tvisvar í fimmtán leikjum í keppninni fyrir áramót.

„Hann er mjög góður leikmaður, við vildum byggja upp sjálfstraustið hans,“ bætti Bruno Fernandes, fyrirliði Manchester United, við um Sesko eftir leik. Bruno lagði upp markið fyrir Slóvenann og sást nokkrum sinnum ræða við hann í leiknum.

Vill bæta sig

„Hann er strákur sem vill bæta sig. Hann er aldrei ánægður með eitt mark. Hann er mjög meðvitaður um að hann þarf að skora viku eftir viku fyrir þetta félag. Vonandi skorar hann fleiri mörk héðan í frá og fram að lokum tímabilsins,“ sagði Fernandes.

Sigurmark Sesko gegn Crystal Palace var aðeins það nýjasta en það fyrsta síðan honum var treyst til að byrja leik fyrir nýja stjórann sinn – og hann sýndi að hann getur verið meira en bara að vera frábær varamaður.

Mikil vinna að baki

Vinnan sem Carrick og starfslið hans hafa augljóslega lagt í með hinum 22 ára gamla leikmanni á æfingasvæðinu er að skila árangri og sjálfstraustið sem honum hefur verið innrætt er jafn augljóst.

Áður en hann skoraði tvö mörk gegn Burnley í síðasta leik Darren Fletcher sem bráðabirgðastjóri hafði Sesko aðeins skorað tvö mörk í tíu fyrri byrjunarliðsleikjum á Old Trafford.

Carrick tók við leikmanni sem hafði þegar farið í gegnum hálfstímabils aðlögun að ensku úrvalsdeildinni en hann á mikið hrós skilið fyrir að slípa þennan óslípaða demant sem hann var á fyrri hluta tímabilsins.

Auðvelt að verða pirraður

Það hefði verið auðvelt fyrir Sesko að vera pirraður stóran hluta af nýjustu sigurframmistöðu sinni eftir að hafa aðeins snert boltann sjö sinnum á fyrstu 35 mínútunum, en hann hélt þolinmæðinni og átti fjögur skot, þar á meðal frábæran skalla sem tryggði sigurinn.

Hér fyrir ofan má sjá þessi fjögur mörk og hvernig þau hafa skilað United sjö dýrmætum stigum.

Enski boltinn Manchester United

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið