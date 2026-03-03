„Niðurlægði mig fyrir framan allan heiminn“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. mars 2026 08:00 Daniel Farke fær hér rauða spjaldið frá Peter Bankes dómara. Getty/Robbie Jay Barratt Daniel Farke, knattspyrnustjóri Leeds United, segist „aldrei ætla að skokka aftur“ eftir að hafa verið „niðurlægður fyrir framan allan heiminn“ með rauða spjaldinu sem hann fékk í lok heimaleiksins gegn Manchester City á laugardag. Hinn 49 ára gamli Farke fór beint inn á Elland Road-völlinn þegar leiknum lauk til að ræða við dómarann Peter Bankes. Ósáttur við nokkrar ákvarðanir í harðri baráttu liðsins sem tapaðist 1-0 í ensku úrvalsdeildinni. Farke, sem var rekinn af velli í fyrsta sinn á sextán ára stjóraferli sínum, sagði að hann hefði ekki blótað eða notað ógnandi orðalag í garð Bankes og annarra dómara og að honum hefði verið sýnt rauða spjaldið áður en hann sagði nokkuð. Hann svaraði spurningunni um atvikið með ellefu mínútna löngu svari á blaðamannafundi sínum fyrir leikinn gegn Sunderland sem fer fram í kvöld. Sagði ekki eitt ljótt orð „Ég skokkaði yfir,“ sagði hann. „Ekki eitt ljótt orð. Engin blótsyrði eða ljótt orðbragð. Ég vildi bara spyrja hann hvers vegna hann bætti ekki við neinum [viðbótartíma]. Hann talaði ekki við mig og dró bara upp rauða spjaldið.“ „Að draga upp rautt spjald og niðurlægja mig fyrir framan allan heiminn, ég var ekki ánægður með það. Jafnvel aðstoðardómararnir voru í áfalli yfir því að rauða spjaldið var sýnt. Þetta er ekki eins og við eigum að vinna saman. Ég ber svo mikla virðingu fyrir dómurum.“ „Ég mun aldrei skokka aftur“ „Ég held að Peter hafi ekki gert þetta viljandi, hann mislas bara aðstæður. Ég mun aldrei skokka aftur.“ Fyrrverandi stjóri Norwich gæti áfrýjað brottvísuninni en hefur ekki enn ákveðið hvort hann muni gera það. „Ég er ekki viss um hvernig ferlið er og hvenær við getum áfrýjað. Ég get bara sagt ykkur að mér finnst þetta ekki eiga að vera rautt spjald,“ sagði Farke. „Þegar um augljós mistök hefur verið að ræða, og fyrir mér voru þetta augljós mistök, ætti að snúa ákvörðuninni við. Þetta er það sem ég hef upplifað þegar leikmenn fá rautt spjald fyrir mistök, því er hægt að snúa við, og ég býst við því sama,“ sagði Farke. View this post on Instagram A post shared by Men in Blazers (@meninblazers) Enski boltinn Leeds United Mest lesið Tapaði hlaupinu af því að forystubíllinn lét hana hlaupa kolranga leið Sport „Ég held ég sé komin með nóg af karlmönnum í bili“ Sport Gakpo leit upp til Alberts Enski boltinn Glódís vonsvikin: „Þurfum að skoða þetta sem þjóð“ Fótbolti Vildi vinna fyrir dóttur sína en klúðraði því algjörlega Golf „Niðurlægði mig fyrir framan allan heiminn“ Enski boltinn Boða til boxveislu þó það sé enn bannað Sport Ísland enn eina liðið sem hefur unnið Ítalíu Körfubolti Aftur tapaði Real og rauða spjaldið tvisvar á loft Fótbolti Vinkonur og liðsfélagar létust á leið heim af æfingu Sport Fleiri fréttir Skoða leiðir fyrir knattspyrnustjóra til að skora á dóma í enska boltanum „Niðurlægði mig fyrir framan allan heiminn“ Gakpo leit upp til Alberts „Þarna áttu bara að taka yfir leikinn“ Sesko-dagar á Old Trafford: „Vildum byggja upp sjálfstraustið hans“ Chelsea jafnaði metið sem lið Heiðars Helgu setti Ældi svakalega á völlinn en hélt svo áfram að spila „Hjartað mitt hætti næstum því að slá“ „Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu“ Sjáðu hetjudáðir Sesko, hornamörk Arsenal og ófarir Tottenham Liverpool rak sérfræðinginn sinn og þá fór allt að gerast Arsenal vann hornspyrnukonsert Fjórða tap Tottenham í röð og fallhættan heldur áfram Sjóðheitur Sesko sendi United upp í þriðja sæti Harmar baulið á leikmenn sem fengu að brjóta föstu Sjáðu mörkin: Samherji Hákonar algjör klaufi og mikið drama í lokin Sjáðu Semenyo setja pressu á Arsenal og markasúpu Liverpool Semenyo hetjan og stutt í Arsenal Samherji skoraði tvö hjá Hákoni í hádramatískum slag Aldrei spurning á Anfield Evanilson kom í veg fyrir sætaskipti Hákon Rafn fær langþráð tækifæri í dag Segir stjörnuleikmanni sínum að hætta að hugsa um Arsenal Liverpool borgar hæstu launin í ensku úrvalsdeildinni Chelsea setti enskt met í taprekstri Botnliðið með óvæntan sigur á Aston Villa Algjört bull að gefa í skyn að starf Jürgens Klopp sé í hættu Molde kaupir ungan leikmann frá Liverpool Sparkað frá Chelsea en trónir nú á toppi tilverunnar Þeir mega eiga kokteilana, við drekkum alvöru pintur Sjá meira