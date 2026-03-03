Enski boltinn

„Niður­lægði mig fyrir framan allan heiminn“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Daniel Farke fær hér rauða spjaldið frá Peter Bankes dómara.
Daniel Farke, knattspyrnustjóri Leeds United, segist „aldrei ætla að skokka aftur“ eftir að hafa verið „niðurlægður fyrir framan allan heiminn“ með rauða spjaldinu sem hann fékk í lok heimaleiksins gegn Manchester City á laugardag.

Hinn 49 ára gamli Farke fór beint inn á Elland Road-völlinn þegar leiknum lauk til að ræða við dómarann Peter Bankes. Ósáttur við nokkrar ákvarðanir í harðri baráttu liðsins sem tapaðist 1-0 í ensku úrvalsdeildinni.

Farke, sem var rekinn af velli í fyrsta sinn á sextán ára stjóraferli sínum, sagði að hann hefði ekki blótað eða notað ógnandi orðalag í garð Bankes og annarra dómara og að honum hefði verið sýnt rauða spjaldið áður en hann sagði nokkuð.

Hann svaraði spurningunni um atvikið með ellefu mínútna löngu svari á blaðamannafundi sínum fyrir leikinn gegn Sunderland sem fer fram í kvöld.

Sagði ekki eitt ljótt orð

„Ég skokkaði yfir,“ sagði hann. „Ekki eitt ljótt orð. Engin blótsyrði eða ljótt orðbragð. Ég vildi bara spyrja hann hvers vegna hann bætti ekki við neinum [viðbótartíma]. Hann talaði ekki við mig og dró bara upp rauða spjaldið.“

„Að draga upp rautt spjald og niðurlægja mig fyrir framan allan heiminn, ég var ekki ánægður með það. Jafnvel aðstoðardómararnir voru í áfalli yfir því að rauða spjaldið var sýnt. Þetta er ekki eins og við eigum að vinna saman. Ég ber svo mikla virðingu fyrir dómurum.“

„Ég mun aldrei skokka aftur“

„Ég held að Peter hafi ekki gert þetta viljandi, hann mislas bara aðstæður. Ég mun aldrei skokka aftur.“

Fyrrverandi stjóri Norwich gæti áfrýjað brottvísuninni en hefur ekki enn ákveðið hvort hann muni gera það.

„Ég er ekki viss um hvernig ferlið er og hvenær við getum áfrýjað. Ég get bara sagt ykkur að mér finnst þetta ekki eiga að vera rautt spjald,“ sagði Farke.

„Þegar um augljós mistök hefur verið að ræða, og fyrir mér voru þetta augljós mistök, ætti að snúa ákvörðuninni við. Þetta er það sem ég hef upplifað þegar leikmenn fá rautt spjald fyrir mistök, því er hægt að snúa við, og ég býst við því sama,“ sagði Farke.

