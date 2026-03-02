Enski boltinn

„Þarna áttu bara að taka yfir leikinn“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Þrátt fyrir að hafa misst Pedro Neto af velli var Chelsea nálægt því að skora jöfnunarmark undir lok leiks.
Þrátt fyrir að hafa misst Pedro Neto af velli var Chelsea nálægt því að skora jöfnunarmark undir lok leiks. Justin Setterfield/Getty Images

Arsenal vann 2-1 sigur gegn Chelsea en bæði mörk liðins voru skoruð úr hornspyrnu. Aron Jóhannsson vill sjá topplið ensku úrvalsdeildarinnar taka meiri stjórn á leikjum og skora með öðrum hætti en upp úr hornspyrnum.

Lundúnaslagurinn var ræddur í Sunnudagsmessunni í gær og þáttastjórnandinn Kjartan Atli Kjartansson benti á að eftir mörkin tvö í gær hefðu varnarmenn Arsenal skorað níu mörk eftir föst leikatriði á þessu tímabili.

Nafni hans, Kjartan Henry Finnbogason, var sammála því að hornspyrnurnar og varnarmennirnir væru mikilvæg vopn en hann vill líka sjá liðið spila betri fótbolta.

Þá benti Kjartan Henry á að meira að segja þegar Arsenal var manni fleiri þá var það Chelsea sem stjórnaði spilinu.

„Chelsea er mikið meira með boltann í fyrri hálfleik en það var áhugavert þegar þeir misstu mann af velli í kringum sjötugustu mínútu, þá voru þeir líka meira með boltann.“

„Ég veit að það að vera með boltann vinnur enga fótboltaleiki, en þú ert á heimavelli, þú ert Arsenal, þú ert með alla þessa leikmenn, þarna áttu bara að taka yfir leikinn. Fara og vinna 3-1, 4-1, 5-1,“ sagði Kjartan Henry.

Klippa: Aron vill sjá Arsenal taka meiri stjórn á leikjum

Umræðuna má sjá í spilaranum að ofan. 

Arsenal og Chelsea verða bæði í eldlínunni á miðvikudagskvöld þegar þau heimsækja Brighton og Aston Villa í 29. umferð ensku úrvalsdeildarinnar.

Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið