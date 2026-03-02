Arsenal vann 2-1 sigur gegn Chelsea en bæði mörk liðins voru skoruð úr hornspyrnu. Aron Jóhannsson vill sjá topplið ensku úrvalsdeildarinnar taka meiri stjórn á leikjum og skora með öðrum hætti en upp úr hornspyrnum.
Lundúnaslagurinn var ræddur í Sunnudagsmessunni í gær og þáttastjórnandinn Kjartan Atli Kjartansson benti á að eftir mörkin tvö í gær hefðu varnarmenn Arsenal skorað níu mörk eftir föst leikatriði á þessu tímabili.
Nafni hans, Kjartan Henry Finnbogason, var sammála því að hornspyrnurnar og varnarmennirnir væru mikilvæg vopn en hann vill líka sjá liðið spila betri fótbolta.
Þá benti Kjartan Henry á að meira að segja þegar Arsenal var manni fleiri þá var það Chelsea sem stjórnaði spilinu.
„Chelsea er mikið meira með boltann í fyrri hálfleik en það var áhugavert þegar þeir misstu mann af velli í kringum sjötugustu mínútu, þá voru þeir líka meira með boltann.“
„Ég veit að það að vera með boltann vinnur enga fótboltaleiki, en þú ert á heimavelli, þú ert Arsenal, þú ert með alla þessa leikmenn, þarna áttu bara að taka yfir leikinn. Fara og vinna 3-1, 4-1, 5-1,“ sagði Kjartan Henry.
Arsenal og Chelsea verða bæði í eldlínunni á miðvikudagskvöld þegar þau heimsækja Brighton og Aston Villa í 29. umferð ensku úrvalsdeildarinnar.