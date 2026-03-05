Leikmennirnir tveir í norska liðinu KFUM sem sakaðir eru um vafasöm afskipti af fótboltaleikjum eru bræður að nafni Bilal og Moussa Njie. Fyrirliði liðsins lætur sér lítið um finnast og sér bara björtu hliðar málsins, enda að ganga í gegnum svona skandal í annað sinn á ferlinum.
Veðmálaskandall kom upp í Noregi í síðustu viku. Sjö einstaklingar voru handteknir og yfirheyrðir, ásakaðir um ólögleg afskipti af fótboltaleikjum.
Þeir eru þó ekki beint ásakaðir um hagræðingu úrslita, eins og kom fram í fyrstu fréttum norskra miðla um málið, en eru ásakaðir um einhvers konar ólögleg afskipti af fótboltaleikjum.
Nú hefur norski ríkismiðillinn greint frá því að meðal þeirra sjö sem voru handteknir séu bræðurnir Bilal og Moussa Njie, leikmenn KFUM. Þeir hafa verið settir í ótímabundið bann frá æfingum og leikjum liðsins.
Þetta er í annað sinn á þessari öld sem veðmálaskandall skýtur upp höfði í Noregi. Fyrir fjórtán árum síðan voru sjö menn handteknir og á endanum voru fjórir sakfelldir fyrir að hagræða úrslitum í leik hjá liðunum Follo og Asker.
Skandalarnir eiga það sameiginlegt að miðjumaðurinn Robin Rasch er viðriðinn málið, þrátt fyrir að hafa í hvorugt skipti verið ásakaður sjálfur. Hann var leikmaður Follo í hagrædda leiknum fyrir fjórtán árum síðan og er í dag fyrirliði KFUM og liðsfélagi Njie bræðranna.
„Hópurinn þéttir sig saman þegar svona hlutir gerast. Eins og árið 2012, ég spilaði þann leik. Ég man eftir því að eftir það mál þá unnum við fullt af leikjum. Ég held að liðsheildin verði sterkari við þetta. Við upplifum það að fólk líti niður á okkur, þá skapast þetta „við á móti hinum“ hugarfar sem gerir okkur sterkari. Þetta er bara klassísk íþróttasálfræði og hingað til erum við bara bjartsýnir,“ sagði Rasch við NRK.