Davos-vaktin: Beðið eftir ræðu Trumps

Margir af þjóðarleiðtogum heims eru staddir í Davos í Sviss á ráðstefnu Alþjóðaefnahagsráðsins (World Economic Forum). Mikil umræða átti sér stað þar í gær um stöðuna í heimsmálum, hótanir Bandaríkjamanna í garð Grænlands, stríðsrekstur Rússa í Úkraínu og breytta ásýnd heimsins.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, sem margir í Evrópu telja ástæðu þessarar breyttu heimsmyndar sem heimsálfan stendur frammi fyrir, mun halda ræðu í Davos í dag. Forsetaflugvél hans var snúið við í morgun vegna bilunar en hann er á leiðinni í annarri flugvél.
Ræða Trumps á að hefjast klukkan 13:30 í dag, að íslenskum tíma. Hún á sér stað samhliða því að Trump hefur beitt nokkur bandalagsríki Bandaríkjanna í NATO tollum vegna samstöðu þeirra með Grænlendingum, sem Trump vill þvinga til að ganga inn í Bandaríkin, og Dönum.
Í ræðum í gær vöruðu leiðtogar eins og Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, og Emmanuel Macron, forseti Frakklands, við því að lögmál frumskógarins væri að taka við af alþjóðasamþykktum og samvinnu.
Í vaktinni hér að neðan ætlum við að fylgjast með helstu vendingum í Davos í dag og öðrum vendingum sem snúa að Trump og Grænlandi, svo eitthvað sé nefnt.
