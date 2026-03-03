Félags- og húsnæðismálaráðherra hefur kynnt fyrstu stefnu stjórnvalda gegn brotastarfsemi á vinnumarkaði. Um er að ræða aðgerðir í þrettán liðum sem byggja á vinnu samstarfsnefndar stjórnvalda og samtaka aðila vinnumarkaðarins sem félags- og húsnæðismálaráðherra skipaði í fyrra.
„Brot á vinnumarkaði eru ólíðandi og mikilvægt er að grípa til öflugra aðgerða til að vinna gegn skipulagðri brotastarfsemi, mansali og félagslegum undirboðum. Stefnan og aðgerðaáætlunin marka tímamót og vinnsla þeirra sýnir hversu miklum árangri gott samstarf getur skilað,“ segir Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra í tilkynningu frá ráðuneytinu.
Með brotastarfsemi á innlendum vinnumarkaði er átt við athafnir sem brjóta gegn lögum og reglum og sem framkvæmdar eru með kerfisbundnum hætti fyrir fjárhagslegan ávinning þannig að launafólk er misnotað eða samkeppnisstaða skert.
Dæmi um slík brot eru félagsleg undirboð, fölsun reikninga eða bókhalds tengt vinnu launafólks, ólöglegar ráðningar eða greiðsla launa utan skráningar, misnotkun á starfs- og dvalarleyfum, mansal í vinnu, sem og önnur alvarleg og ítrekuð brot gegn öryggi, heilbrigði eða félagslegum réttindum starfsfólks á vinnumarkaði.
Stefnan og aðgerðaáætlunin gilda frá árinu 2026 til 2028 og innihalda framtíðarsýn, meginmarkmið og aðgerðir í þrettán liðum sem sjá má að neðan.
Aðgerðir til að ná fram markmiði um öfluga greiningu og miðlun gagna
Í tilkynningunni segir að aðgerðirnar byggi á fimm markmiðum. Samstarf sem þegar er viðhaft í gegnum samstarfsvettvang eftirlitsaðila gegn brotastarfsemi á vinnumarkaði verði eflt með miðlun upplýsinga, greiningu gagna og samræmdu eftirliti sem byggir á greiningu um hvar líklegast sé að brot eigi sér stað. Skilvirk eftirfylgni verði með ábendingum um brot og brotum sem upp koma og ábyrgðarsvið hverrar stofnunar verður skýrt.
„Um er að ræða samstarfsvettvang sem Lögreglan, Skatturinn og Vinnueftirlit ríkisins hafa með sér undir forystu Vinnueftirlitsins. Samstarfsvettvangurinn var lögfestur með lagabreytingum sem tóku gildi 1. janúar 2025 og heimilt er að stækka hann með samningi við aðrar stofnanir. Markmiðið er að efla og samræma eftirlit stofnananna, meðal annars með sameiginlegu eftirliti og eftirfylgni og stuðla þannig að allir aðilar á vinnumarkaði fari að ákvæðum laga, reglugerða og kjarasamninga,“ segir í tilkynningunni.
Samráð og samstarf aðila vinnumarkaðarins við samstarfsvettvang eftirlitsaðila verði tryggt en það felist meðal annars í því að hægt verði að deila upplýsingum og gögnum og ræða þau mál sem komi upp við eftirlit á vinnumarkaði.„Samstarfsvettvangur eftirlitsaðila verður kynntur fyrir starfsfólki stofnana, sveitarfélaga og aðilum vinnumarkaðarins til að tryggja að þekking og miðlun upplýsinga fari fram. Öruggar tilvísanir frá stofnunum til samstarfsvettvangsins verða tryggðar, til dæmis með ábendingahnappi eða annarri öruggri miðlun milli aðila.“
Að vinnu við stefnuna komu fulltrúar frá eftirfarandi aðilum:
ASÍ, BHM, BSRB, Félags- og húsnæðismálaráðuneytinu, Ríkislögreglustjóra, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Samtökum atvinnulífsins, Skattinum, Útlendingastofnun og Vinnueftirlitinu.
Jafnframt komu að vinnunni forsætisráðherra, félags- og húsnæðismálaráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra og dómsmálaráðherra.Samstarfsnefnd stjórnvalda og samtaka aðila vinnumarkaðarins um aðgerðir gegn brotastarfsemi á vinnumarkaði var skipuð á grundvelli lagabreytinga sem tóku gildi þann 1. janúar 2025.