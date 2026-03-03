Opinber útför Davíðs Oddssonar en fjölskyldan ræður för Jakob Bjarnar skrifar 3. mars 2026 10:55 Davíð Oddsson hafði átt við vanheilsu að stríða en það var hins vegar hjartaáfall sem lagði hann í valinn. Þessi mynd er tekin á síðasta ríkisráðsfundi Davíðs 2005. vísir/vilhelm Davíð Oddsson ritstjóri, fyrrverandi forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, sem lést að heimili sínu á sunnudaginn, 78 ára að aldri, mun hljóta opinbera útför. Banamein Davíðs var hjartaáfall. Í samtali við forsætisráðuneytið kemur fram vilji af hálfu hins opinbera til að útför Davíðs verði opinber. Það þýðir að ríkið mun standa straum af öllum kostnaði við útförina og prótókol verður viðhaft í tengslum við sætisskipan þeirra sem vilja fylgja hinum látna til grafar en upplýsingafulltrúi ráðuneytisins tekur fram að allt þetta sé á byrjunarreit og það sé í raun fjölskyldan sem ræður för. Hið opinbera mun til að mynda ekki velja sálma við útförina, svo dæmi sé nefnt. Virðingarvottur af hálfu ríkisstjórnarinnar Þetta er því í raun virðingarvottur af hálfu ríkisstjórnarinnar. Í seinni tíð hafa opinberar útfarir ekki verið tíðar. Síðasta opinbera útförin var þegar Halldór Ásgrímsson fyrrverandi forsætisráðherra var borinn til grafar 2015. Þá var opinber útför þegar Steingrímur Hermannsson fyrrverandi forsætisráðherra var kvaddur árið 2010. Opinberar útfarir voru tíðari á árum áður en virtir listamenn á borð við Kjarval og Laxness voru meðal þeirra sem hlutu opinbera útför. Illugi Gunnarsson, Kjartan Gunnarsson og Davíð Oddsson spá í spilin á kosningahátíð Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík kosningakvöldið 10. maí. 2003vísir/vilhelm Þá var einnig athyglisvert í þessu samhengi að þegar Guðrún Katrín Þorbergsdóttir var borin til grafar 1998 var sú útför opinber. Þá mætti kóngafólk til landsins sem þýddi að gera þurfti ráð fyrir þeim sérstaklega í kirkjunni. Enn liggur til að mynda ekki fyrir hvort erlendir gestir eru væntanlegir til að kveðja Davíð hinstu kveðju. Hjartaáfallið kom aðstandendum á óvart Þegar opinberar útfarir voru gerðar var þeim einatt sjónvarpað eða útvarpað en nú, þegar önnur hver útför er í beinu streymi, er það er líklega til ekki sérstakt tiltökumál. Viðræður við fjölskylduna um hvernig útförinni verður háttað eru á byrjunarreit, til að mynda liggur ekki fyrir hvort Dómkirkjan verður umgjörð jarðarfararinnar – hún er hátíðlegri en til að mynda Hallgrímskirkja sem rúmar talsvert fleiri. Davíð Oddsson hafði átt við vanheilsu að stríða að undanförnu en vonir voru bundnar við að hann væri að ná sér. Það kom því fjölskyldu og samstarfsfólki í opna skjöldu þegar hjartað gaf sig. Í gær tók Vísir til margvíslegar kveðjur og minningarbrot sem fólk af öllum samfélagsstigum birti á samfélagsmiðlum. Saman teikna upp mynd af manni sem var stór í sniðum og skipti þjóð sína miklu máli. Vandséð er að þar finnist annar jafn í bráð. Enn er að bætast í þann sarp. Andlát Stjórnsýsla Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Sjálfstæðisflokkurinn Fjölmiðlar Tengdar fréttir Davíð Oddsson er látinn Davíð Oddsson, ritstjóri Morgunblaðsins og einn áhrifamesti stjórnmálamaður lýðveldistímans, er látinn. Hann lést á heimili sínu í Skerjafirði í gær. 